Cháy chung cư mini ở Hà Nội: "Tại sao mẹ lại tìm thấy con ở đây?"

Trưa 13-9, nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 chật kín người thân, bạn bè đến tìm kiếm, nhận diện nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini xảy ra vào rạng sáng ngày 13-9 ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Người dân được các cán bộ Bệnh viện Quân y 103 hướng dẫn đi in ảnh người thân và ghi thông tin cá nhân lên trên. Sau đó, lần lượt từng người sẽ được đối chiếu với hình ảnh thi thể nạn nhân do lực lượng chức năng cung cấp. Nhiều người đã bật khóc khi nhận ra người thân đã mãi mãi ra đi sau vụ hỏa hoạn.

Ngồi tựa dưới gốc cây trong khuôn viên Bệnh viện, bà H. (quê huyện Thanh Oai), mẹ nạn nhân D. (25 tuổi, tử vong trong vụ cháy) liên tục khóc nấc lên khi chờ đợi vào nhận diện.

"Đêm qua, mẹ gọi con thì con vẫn bảo đang học bài. Không biết con học đến bao giờ mà bây giờ mẹ tìm ở 3 bệnh viện lớn không tìm được. Mẹ chỉ có mong phép màu xảy ra nhưng tại sao mẹ lại tìm thấy con ở đây"- bà H. đau đớn.

Các nạn nhân trong vụ cháy được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai, Đống Đa, Hà Đông, Bưu điện, Quân y 103 và Đại học Y Hà Nội. Các nạn nhân chủ yếu trong tình trạng ngạt khí, chấn thương.

Ngồi cách đó không xa, ông Ch. (đến từ Thái Nguyên) nghẹn ngào cho biết vợ chồng con gái của ông cùng con nhỏ thuê căn hộ ở tầng 3 khu chung cư mini để sinh sống.

"Nửa đêm qua, tôi nhận được cuộc điện thoại của con rể, chỉ kịp nghe nó nói "không thở được nữa", rồi nghe thấy tiếng điện thoại rơi. Tôi gọi cho con gái liên tục ngay sau đó nhưng không được"- ông C trào nước mắt.

Chị Lê Minh H. (quê ở Hưng Yên) đi hỗ trợ bạn thân tìm người yêu tên Bùi Trọng T. là cư dân khu chung cư mini Khương Hạ bị cháy.

"Anh ấy cao 1,7 m có vết xăm ở cánh tay. 1 giờ sáng nay, nhận được thông tin vụ cháy, cả nhóm bạn lao đến chung cư nơi T. thuê trọ rồi bám theo các xe cứu thương tìm khắp các bệnh viện E, Xanh Pôn, Bạch Mai và Đống Đa. Nhưng đến giờ vẫn không thể xác định anh ấy đang nằm đâu"- chị H. nghẹn giọng.

Từ đêm qua, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Khương Đình phối hợp với Công an TP Hà Nội chia làm nhiều tổ công tác, khẩn trương giúp đỡ người thân các nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy dưới tầng 1 tòa chung cư mini bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Người thân các nạn nhân sinh sống tại chung cư mini ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) có thể đến Công an phường Khương Đình trình báo và để lại thông tin liên lạc. Ngoài ra, có thể gọi qua hotline 02438585667 của Công an phường để được hỗ trợ.

Từ danh sách các người dân sinh sống ở căn hộ chung cư mini, Công an phường Khương Đình sẽ tiến hành đối chiếu với các số liệu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện khác.

Cùng với đó, đối chiếu với các nạn nhân đã tử vong được đưa vào Nhà tang lễ Bệnh viện Quân đội 103 để xác định và thông tin đến thân nhân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]