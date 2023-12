Cháu bé gặp nguy cấp về sức khỏe, CSGT liền dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu

Ngày 30/12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng vừa dùng xe đặc chủng đưa cháu nhỏ 1 tuổi bị co giật đi cấp cứu kịp thời.

Cháu bé được đưa đến bệnh viện kịp thời

Theo đại diện Cục CSGT, vào khoảng 12h45 cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại trước số nhà 253 Trường Chinh, tổ công tác của Trạm CSGT cửa Ô Hoà Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ người dân, có vợ chồng chở cháu bé (khoảng 1 tuổi) lên cơn co giật.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, tổ công tác sử dụng xe đặc chủng chở vợ chồng và cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa quận Thanh Khê để cấp cứu.

Tại bệnh viện các bác sĩ cho biết cháu còn quá nhỏ tuổi nên việc co giật là rất nguy hiểm, may mắn cho gia đình được lực lượng CSGT đưa đến cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch, sức khỏe sẽ dần ổn định và bình phục sau thời gian điều trị.

Được biết, cháu nhỏ tên T.A.N, sinh năm 2022, trú tại phương Hoà An, quận Cẩm Lệ.

Thay mặt gia đình, anh T.M.T. và chị Ng.T.M.K. là bố mẹ của cháu N. bày tỏ lòng cảm ơn đối với lực lượng CSGT.

“Nếu không được cấp cứu kịp thời, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với con tôi vì cháu còn rất nhỏ”, anh T. nói và cho biết, con anh rất may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, hiện sức khỏe của cháu đã ổn định.

