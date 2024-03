Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Gần 100 vụ TNGT, 6 người tử vong sau hơn 10 tháng vận hành

Ngày 12/3, Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) thông tin về tình giao thông tuyến đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây trong thời gian đơn vị này được giao khai thác tạm.

Một vụ TNGT trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đến nay, sau hơn 10 tháng tuyến cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây được đưa vào khai thác tạm kể từ ngày 29/4/2023, VEC E ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua trạm thu phí tạm tại Km94+450 đạt trên 5,3 triệu lượt xe, bình quân hơn 17.000 lượt xe/ngày, đêm.

Sự cố va chạm, tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra gần 100 vụ làm 6 người tử vong; phương tiện hư hỏng gần 400 vụ. Các vụ tai nạn nghiêm trọng hầu hết xảy ra giữa xe tải, xe container, xe khách giường nằm và 1 vụ nạn nhân tử vong do điều khiển xe đạp vào cao tốc. Ngoài ra có các vụ xe tự gây tai nạn do tông vào dải phân cách, tai nạn lật xe do tông vào bò của người dân đi vào cao tốc.

Để đảm bảo ATGT, an ninh trật tự trên tuyến cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây, VEC E đề nghị Ban ATGT tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận (hai địa phương có tuyến cao tốc đi qua) hỗ trợ tuyên truyền đến người dân tuân thủ các quy định về ATGT, Luật Giao thông đường bộ khi tham gia lưu thông vào tuyến cao tốc.

VEC E cũng khuyến cáo, đặc thù tuyến cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây hộ lan tôn sóng không bố trí khép kín, dải phân cách giữa bố trí bằng bê tông cốt thép nên khi xảy ra các va chạm giao thông sẽ tiềm ẩn rất cao về mức độ ảnh hưởng đến người và tài sản.

Nguồn: [Link nguồn]