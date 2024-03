Cao tốc Cam Lộ - La Sơn liên tiếp xảy ra tai nạn

Sớm ban hành chỉ thị về kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện nêu rõ thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Hòa Liên, làm nhiều người thương vong. Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung cứu chữa người bị nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân; chủ trì tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục bất cập... Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định. Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Hòa Liên... Ủy ban ATGT Quốc gia được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ GTVT xây dựng chỉ thị của Thủ tướng để chỉ đạo các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25-3. VIẾT LONG