Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực trục vớt thi thể 2 nạn nhân bị vùi lấp dưới giếng sâu

Cùng ngày (27/2), lãnh đạo UBND huyện Ba Vì đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng/người.

Trước đó, vào khoảng 11h15 ngày 26/2/2024, Công an xã Ba Trại, huyện Ba Vì nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc 2 anh ruột là Nguyễn Xuân Tr (SN 1979) và Nguyễn Duy Th (SN 1986), cùng trú tại thôn 2, xã Ba Trại đang tiến hành đào giếng thuê cho gia đình ông Nguyễn Văn T, tại thôn 5, xã Ba Trại thì bất ngờ bị khối lượng lớn đất, đá sạt lở xuống vùi lấp…

Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia đưa thi thể nạn nhân từ dưới giếng lên.

Ngay sau đó, Công an xã Ba Trại đã xuống hiện trường, đồng thời báo cáo Công an huyện Ba Vì và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ba Vì điều động 3 xe CNCH cùng 20 CBCS và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 6 (Công an TP Hà Nội) chi viện thêm 1 xe chữa cháy cùng 7 CBCS khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành giải cứu, trục vớt nạn nhân.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn làm hai anh em ruột tử vong.

Đến 11h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Nguyễn Xuân Tr và đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong. Khoảng 15h, lực lượng chức năng tìm thấy anh Nguyễn Duy Th trong tình trạng đã tử vong.

Cảnh sát PCCC và CNCH đã sử dụng nhiều phương tiện để đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Tr và anh Th đào giếng bằng máy. Sau khi hoàn thành cơ bản, cả hai anh xuống giếng để chỉnh sửa thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Do khu vực giếng có thể bị sạt lở nên phải sau nhiều giờ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mới đưa được thi thể nạn nhân lên.

Cũng theo Công an huyện Ba Vì, hiện trường khu vực đào giếng là bãi đất trống, các nạn nhân bị đất nhão vùi lấp trong quá trình đào giếng. Quá trình cứu nạn, lực lượng chức năng phải dùng thang, máy xúc để hỗ trợ.

Phút nghỉ ngơi của Cảnh sát PCCC và CNCH khi tham gia đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Quần áo bảo hộ của Cảnh sát PCCC và CNCH bị bùn đất bám chặt.

Do có nguy cơ đất quanh khu vực của giếng có thể bị sạt lở tiếp nên lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Ba Vì và các đơn vị liên quan phải mất nhiều giờ mới có thể đưa được nạn nhân lên mặt đất.

