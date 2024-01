Cảnh hoang tàn tại dự án nghìn tỷ liên quan Chủ tịch Lâm Đồng vừa bị bắt

Dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có diện tích gần 3.600 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh nằm trải dài trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đức Trọng. Đây là con đường dẫn vào dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Bên trái là hàng rào dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Bên phải là bảng thông tin dự án nhưng đã bị bạc màu.

Chốt canh gác vào nội khu dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Vừa qua chốt bảo vệ dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, người dân tận dụng làm nơi phơi cà phê.

Đây là toà nhà làm việc của Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh phục vụ thực hiện dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (tên gọi khác là Khu đô thị Nam Đà Lạt).

Dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh chỉ mới có 1 con đường độc đạo dẫn vào bên trong.

Tính đến ngày 11/11/2021, chủ đầu tư dự án mới xây dựng được 15 nhà làm việc của chuyên gia, 1 hội trường, 6 trạm dừng chân và khoảng 20 km đường nội bộ.

Kinh phí thực hiện các hạng mục này khoảng 2.000 tỷ đồng trong tổng số hơn 25.000 tỷ đồng tổng mức đầu tư của dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, các hạng mục được xây dựng có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng,.

Nhiều hạng mục trong dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có kết cấu bê tông hư hỏng, sắt thép hoen gỉ theo thời gian.

Dự án khu đô thị này được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ cuối năm 2010, quy mô gần 3.595 ha, tổng mức đầu tư hơn 25.243 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai rầm rộ, hàng loạt hạng mục chính vẫn chưa được xây dựng.

Càng chạy sâu vào bên trong dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, cảnh hoang hoá càng rõ nét.

Dự án này từng được đánh giá là một trong số công trình có hạ tầng dịch vụ, du lịch lớn, trọng điểm bậc nhất của tỉnh Lâm Đồng, toàn bộ bao trọn hồ Đại Ninh - một thắng cảnh thiên nhiên độc đáo của huyện Đức Trọng.

Dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh nhìn từ trên cao.

Tuy nhiên, dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh bị chậm tiến độ và Thanh tra Chính phủ từng kiến nghị thu hồi.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo sửa đổi, bổ sung một số vấn đề của kết luận thanh tra số 929, đề nghị tỉnh Lâm Đồng không thu hồi đất đối với dự án Đại Ninh.

Ngày 2/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về tội "Đưa, nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Hiệp bị bắt vì hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Liên quan đến dự án này, năm 2023, Bộ Công an đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Văn Lang, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, bà Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]