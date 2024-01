Cận cảnh nhà ga gần 11.000 tỷ đồng của sân bay Tân Sơn Nhất đang dần thành hình

Dự án “Xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (70%) và vốn vay thương mại (chiếm 30%). Hạng mục nhà ga hành khách có quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2. Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành 2 cao trình đi và đến riêng biệt, có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy hành lý tự động và 42 quầy check in, 27 cửa ra tàu bay. Nhà ga hành khách T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm. Công trình được thực hiện đồng thời với các công trình mở rộng đường giao thông kết nối (đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa) do TPHCM làm chủ đầu tư, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.