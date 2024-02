Cận cảnh ga hàng hóa đầu mối đi quốc tế lớn nhất Việt Nam

Trong quy hoạch tuyến ga đường sắt, ngành chức năng đề xuất đầu tư mở rộng ga Sóng Thần, một trong hai ga đầu mối thuộc địa phận tỉnh Bình Dương (ga Sóng Thần và ga Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), khai thác tuyến liên vận quốc tế.

Trong hai ga đầu mối nói trên, ga Dĩ An là ga hành khách và ga Sóng Thần là ga hàng hóa. Ga Sóng Thần là ga hàng hóa đầu mối lớn nhất phía Nam và cả nước, có chức năng khai thác liên vận quốc tế.

Ga Sóng Thần bắt đầu vận chuyển hàng hóa đi thẳng tới Trung Quốc, đến nước thứ ba từ cuối tháng 9/2023. Đầu năm 2024, ga Sóng Thần khởi hành lô hàng đầu tiên với 21 toa chở 200 tấn nông sản đến Trung Quốc.

Ưu điểm của tàu liên vận là thủ tục rất nhanh, hệ thống xử lý dữ liệu tự động (VNACCS-VSIS) phân luồng xanh (miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và được thông quan tự động).

Mới đây, trong cuộc làm việc của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, hai bên đã thống nhất đầu tư mở rộng, nâng cấp ga An Bình (ga Sóng Thần có hai ga tập kết hàng là Sóng Thần và An Bình) làm ga đầu mối hỗn hợp hành khách và hàng hóa cho tuyến đường sắt mới khổ đôi 1.435 mm lẫn tuyến đường sắt hiện hữu Bắc Nam 1.000 mm.

Hiện tại, ga Sóng Thần có hai bãi hàng, một bãi hàng rộng 87.000 m2 trong ga và một bãi hàng có diện tích 100.000 m2 ngoài ga (tổng diện tích quản lý của ga Sóng Thần khoảng 200.000 m2).

Trước đó tỉnh Bình Dương đã đề xuất với Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cần di dời và sáp nhập ga Dĩ An là ga hành khách về khu ga An Bình vì ga Dĩ An nhỏ, lượng khách tập kết đi/đến ít và giao thông quanh khu vực ga có mật độ dày đặc, ảnh hưởng đến tình giao thông chung, cũng như không khai thác hiệu quả ga.

Theo kế hoạch, sau khi cải tạo, nâng cấp, ga Sóng Thần sẽ đạt công suất khai thác trên 2,5 triệu tấn/năm.

Dự kiến giai đoạn 2025 - 2030 sau khi hoàn thành các dự án, năng lực ga Sóng Thần sẽ đạt đến 3,5 triệu tấn/năm. Sóng Thần sẽ trở thành ga hàng hóa đầu mối lớn nhất trong hệ thống các ga đường sắt Việt Nam.

Để đồng bộ hơn và nâng cao được năng lực, phục vụ hoạt động liên vận quốc tế, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục lập dự án đầu tư giai đoạn 2, mức đầu tư khái toán khoảng 180 tỷ đồng, vốn đầu tư công trung hạn. Theo đó, sẽ xây dựng cải tạo bổ sung bãi hàng, xây dựng các hạng mục đồng bộ; xây mới nhà điều hành, hải quan, biên phòng, công an. Riêng bãi hàng An Bình, nâng cấp, cải tạo các đường xếp dỡ, đặt thêm đường xếp dỡ; xây mới kho lạnh...

Đối với khu vực làm kho bãi ngoại quan để triển khai hoạt động liên vận quốc tế, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đề nghị tỉnh Bình Dương xem xét cấp đất làm kho bãi chức năng. Đồng thời đề nghị Cục Hải quan Bình Dương mở địa điểm kiểm tra, giám sát, thông quan hàng hóa tại ga liên vận quốc tế Sóng Thần.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]