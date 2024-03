Các thuyền viên Việt Nam trên tàu trúng tên lửa ở Biển Đỏ hiện ra sao?

Các thuyền viên được tàu của Hải quân Ấn Độ hỗ trợ, sơ tán đến Djibouti. Ảnh chụp màn hình video của Hải quân Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo (Ai Cập), liên quan công tác bảo hộ công dân đối với các thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu True Confidence mang cờ Barbados bị lực lượng Houthi tấn công ở Biển Đỏ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti Nguyễn Huy Dũng cho biết Đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định để đưa 3 thuyền viên được xác định an toàn và thi hài thuyền viên tử vong về nước trong thời sớm nhất có thể.

Theo Đại sứ Nguyễn Huy Dũng, qua xác minh với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ả Rập Saudi cũng như qua các nguồn tin, Đại sứ quán xác định được trong số 3 thuyền viên tử vong có một thuyền viên Việt Nam là anh Đặng Duy K. (SN 1983, quê ở Hải Phòng), là đại phó của tàu. Anh Kiên là một trong 4 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu True Confidence.

Sau khi tàu True Confidence bị tấn công ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden của Yemen ngày 6-3, tất cả các thuyền viên đã được tàu của Hải quân Ấn Độ hỗ trợ, sơ tán đến Djibouti. Hiện nay, 3 thuyền viên Việt Nam đang lưu trú an toàn tại khách sạn Laurie Hotel ở thủ đô Djibouti của Cộng hòa Djibouti.

Đại sứ cho biết thêm Đại sứ quán đã liên lạc được với anh Phạm Văn T., đầu mối liên lạc của các thuyền viên Việt Nam được đưa đến thành phố Djibouti. Hiện sức khỏe và tinh thần của 3 thuyền viên đều ổn định. Còn thi hài anh Đặng Duy K. đã được đưa vào một bệnh viện ở thành phố Djibouti. Đại sứ quán sẽ tiếp tục xác minh để tiếp tục có các biện pháp bảo hộ.

Ngoài ra, Đại sứ quán cũng đã liên lạc được với Bộ Ngoại giao Djibouti. Phía bạn sẵn sàng hỗ trợ các thuyền viên Việt Nam một số giấy tờ cần thiết để trở Việt Nam. Đại sứ quán cũng chuẩn bị sẵn phương án để có thể cấp lại hộ chiếu cho 3 thuyền viên cũng như làm các thủ tục liên quan đến bảo hộ công dân và lãnh sự để di chuyển thi hài anh Đặng Duy K. về nước theo quy định của luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Đại sứ quán sẽ cử cán bộ sang Djibouti để hỗ trợ trực tiếp cho các thuyền viên. Đại sứ quán cũng đang cố gắng liên hệ với chủ tàu và công ty phái cử để xác định tuyến đường hồi hương cụ thể cho các thuyền viên để có các biện pháp tiếp theo.

"Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế"- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng phát biểu.

Ngày 6-3, tàu True Confidence đang trên hành trình từ Singapore đến Jeddah, Ả Rập Saudi đã bị trúng một tên lửa. Trên tàu có 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống tàu, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam. Tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạn trái xuồng cứu sinh dẫn đến cháy lớn. Có 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có 1 thuyền viên Việt Nam. Được biết, sau khi bị tên lửa tấn công, thủy thủ đoàn đã rời tàu True Confidence, và dùng xuồng cứu sinh. Tàu chiến INS Kolkata của Ấn Độ đã được báo động về sự việc. Hải quân Ấn Độ cho biết, 21 thủy thủ trên tàu True Confidence bao gồm 1 công dân Ấn Độ đã được giải cứu bằng trực thăng và thuyền. Những thủy thủ bị thương đã được hỗ trợ y tế. Sau đó, họ được đưa đến Djibouti. Đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông.

