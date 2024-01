Các địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiến hành 212 cuộc kiểm tra, giám sát

Sáng 10/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024.

Thông tin tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết, Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh tuy mới được thành lập, nhưng đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc, hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng báo cáo tại hội nghị

Theo ông Dũng, trong năm 2023, cơ bản các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã hoàn thành xây dựng các quy định, quy trình nghiệp vụ, duy trì nền nếp chế độ làm việc, triển khai quyết liệt, toàn diện, cả về phát hiện, xử lý, cả về phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Nhất là, đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và các kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương; chỉ đạo tăng cường, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên sai phạm.

Các ban nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã phối hợp với Ủy ban kiểm tra cùng cấp thực hiện 216 cuộc kiểm tra, giám sát và trực tiếp triển khai 312 cuộc kiểm tra, giám sát, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực có nhiều vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm về tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra, giám sát; chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan chức năng ở Trung ương.

Điển hình, như: Thanh tra việc thực hiện một số gói thầu, dự án liên quan đến Tập đoàn FLC, Công ty AIC; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản... Kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC, Cục Lãnh sự, Cục Đăng kiểm…

Đồng thời đã đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo (tính từ khi thành lập đến nay, đã đưa 679 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo);

Các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng (tăng gần 2 lần so với năm 2022), điển hình là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Sơn La, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hoá, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình, Bắc Ninh, Hoà Bình, Gia Lai, Thanh Hoá, Hưng Yên, Tuyên Quang...

“Trên nóng” và dưới cũng đang “nóng” lên

Đặc biệt, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực tồn đọng, kéo dài đã được chỉ đạo xử lý. Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý, trong đó có cả nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện.

Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM

Điển hình như Thanh Hoá khởi tố cả nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều giám đốc sở, bí thư huyện uỷ; Lào Cai khởi tố nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh; Hà Nam khởi tố, điều tra 1 nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, 1 nguyên Giám đốc và 1 Phó Giám đốc Sở…

Một số Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo “chống tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan chống tham nhũng”, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều trường hợp cán bộ, công chức trong các cơ quan này có sai phạm về tham nhũng, tiêu cực.

“Kết quả đó đã khẳng định sự chuyển biến rõ nét, bước tiến mới trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, khắc phục ngày càng hiệu quả tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, giờ đây “trên nóng” và dưới cũng đang “nóng” lên rồi”, ông Dũng nêu.

Khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 được đề ra là, tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp.

Tham mưu, chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến công ty Việt Á, công ty AIC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, lĩnh vực đăng kiểm và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Qua sơ kết thi đua, giai đoạn 2021-2023 các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ đã phát hiện, tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 580 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự; 780 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 252 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực do các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tự phát hiện.

