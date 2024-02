'Cà phê đường tàu' sôi động sau Tết: Cách nào để quản lý?

Ngoài tuyến cà phê đường tàu đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm), đến nay khu vực kinh doanh cà phê đã lan tới đoạn trạm chắn đường Trần Phú - Điện Biên Phủ (quận Ba Đình).

Mặc dù chính quyền 2 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh tình trạng kinh doanh vi phạm hành lang an toàn đường sắt, tuy nhiên tình trạng hàng quán mở rầm rộ vẫn chưa giảm.

Đại diện Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) cho biết, khu vực đường tàu từ gác 5 Trần Phú đến gác 10 Điện Biên Phủ là địa bàn giáp ranh của 3 phường: Điện Biên thuộc quận Ba Đình và phường Cửa Nam, phường Hàng Bông của quận Hoàn Kiếm.

Khu vực cà phê đường tàu. Ảnh: Lâm Thùy Dương

Đối với địa bàn quản lý, Công an phường Điện Biên đã tiến hành điều tra cơ bản các hộ dân sinh sống khu vực đường sắt (số 5 Trần Phú và 10A Điện Biên Phủ). Qua đó đã xử lý 7 trường hợp về lỗi mua bán hàng hóa vi phạm hành lang đường sắt. Một số hộ dân không treo biển kinh doanh, không đăng ký kinh doanh nhưng có hoạt động pha nước ép bán cho khách du lịch người nước ngoài ngồi để chụp ảnh hoặc liên kết với các quán cà phê thuộc địa bàn Phường Cửa Nam, Hàng Bông cho mượn địa điểm để khách ngồi trước cửa nhà.

Theo vị đại diện phường, tại khu vực có một số hộ có 2 lối ra vào, khách du lịch có thể đi qua nhà để đi vào bên trong khu vực đường tàu nên hiệu quả các chốt chặn không cao. Công an phường yêu cầu cảnh sát khu vực tiến hành điều tra cơ bản khu vực đường tàu, tổ chức ký cam kết các hộ dân sinh sống trong khu vực đường tàu chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật đảm bảo an toàn hành lang giao thông đường sắt. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo 197 phường Điện Biên lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm bằng tiếng Anh - Việt, bố trí hệ thống loa phát thông báo bằng 2 ngôn ngữ Anh - Việt tại hai đầu tuyến đường sắt. Xử lý việc treo đèn lồng, chậu cây cảnh lấn chiếm an toàn hành lang đường sắt.

Bên cạnh đó, phường cũng kiến nghị Sở du lịch Hà Nội có thông báo khuyến cáo khách du lịch nước ngoài không đến tham quan chụp ảnh tại các khu vực không đảm bảo an toàn...

Đại diện UBND phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) cho biết thêm, phường đã đề nghị Công an phường bố trí lực lượng chốt chặn, mỗi ca ba người, không cho phép khách đi vào khu vực phố đường tàu. Tuy nhiên, khu này có nhiều ngõ nhỏ, thông sang các đường khác nên chủ hộ vẫn dắt khách vào trong mà không cần đi qua chốt.

Được biết, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức một số buổi họp liên quan đến phố cà phê đường tàu. Qua đó, Sở du lịch mong muốn có hướng để khai thác du lịch tại đây, tuy nhiên phía đường sắt vẫn chưa có quyết định chính thức.

Theo các chuyên gia, mô hình khai thác du lịch bên cạnh đường tàu đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng và phát triển nhằm thu hút du khách. Để giữ lại mô hình cà phê đường tàu thì lãnh đạo UBND TP Hà Nội cần đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù và thay đổi công tác quản lý các hộ dân kinh doanh để thủ đô vừa có thể mô hình du lịch mới vừa đảm bảo được an toàn giao thông đường sắt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]