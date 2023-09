Bốc đầu xe quay phim câu like, cả cha và con đều bị phạt

Ngày 18/9, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt N.T.L (SN 2006, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) về hành vi điều khiển xe mô tô chạy một bánh đối với xe hai bánh; buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô; chạy ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh trên 50cm3.

Hình ảnh L bốc đầu xe trên cầu Bảo Định quay clip đăng tải trên mạng xã hội câu like.

Cũng trong ngày này, Công an TP Tân An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ sở hữu xe mô tô trên (cha ruột của L) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định, tổng tiền phạt là 9,4 triệu đồng.

Trước đó, L cùng người bạn lên cầu Bảo Định (đường Vành Đai TP Tân An) tổ chức biểu diễn bốc đầu xe, thả 2 tay, đi ngược chiều… trên cầu, sau đó quay clip lại đăng tải trên mạng xã hội. Tổ CSGT TT, Công an TP Tân An đã phát hiện và đưa cả 2 về trụ sở xử lý.

