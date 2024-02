Bộ trưởng Nội vụ: Bộ Chính trị đang xem xét chính sách tiền lương mới để thực hiện từ 1-7

Chưa đề xuất sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, TP nào Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác của Bộ Nội vụ cũng như của các địa phương trong năm 2024 là việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã. Tính đến ngày 31-12-2023, 56/56 địa phương có ĐVHC cấp huyện, xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 đã gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ. Qua tổng hợp, số ĐVHC cấp huyện, xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 có một số thay đổi so với dự kiến ban đầu. Theo dự kiến, cả nước có 33 ĐVHC cấp huyện và 1.327 ĐVHC cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Tuy nhiên sau khi rà soát, tổng số ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp là 50, trong đó 11 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 16 đơn vị khuyến khích và 23 đơn vị liền kề; không thực hiện sắp xếp 19 đơn vị do có yếu tố đặc thù. Dự kiến sau khi sắp xếp, sáp nhập, cả nước sẽ giảm 14 ĐVHC cấp huyện. Còn tổng số ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243. Trong đó, 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề; không thực hiện sắp xếp 515 đơn vị do có yếu tố đặc thù. Dự kiến sau khi sắp xếp, sáp nhập sẽ giảm 619 ĐVHC cấp xã. Tổng hợp chung lại, số các ĐVHC cấp huyện, cấp xã sắp xếp, sáp nhập trong năm 2024 không có biến động lớn so với dự kiến ban đầu. Hiện Bộ Nội vụ cũng chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, TP nào. Tôi khẳng định những thông tin đăng trên mạng xã hội trong thời gian qua về việc sáp nhập tỉnh, TP là không chính xác, không có căn cứ khiến nhân dân một số địa phương băn khoăn, làm ảnh hưởng đến tâm lý xã hội. Bộ trưởng Bộ Nội vụ PHẠM THỊ THANH TRÀ ******