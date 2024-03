Bộ Ngoại giao thông tin về việc thuyền viên Việt Nam bị tấn công trên Biển Đỏ

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, ngày 7-3-2024, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Yemen và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân Việt Nam trên tàu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin về vụ việc liên quan thuyền viên Việt Nam ở Biển Đỏ - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo thông tin sơ bộ mà Bộ Ngoại giao cung cấp, trên tàu có 4 thuyền viên Việt Nam, 1 thuyền viên đã tử vong và 3 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc với công ty phái cử các thuyền viên để triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết.

“Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]