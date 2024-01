Bố mất tích bí ẩn trước ngày cưới con, cả gia đình đi tìm suốt 13 năm qua

Ngồi lục tìm cả nghìn bức ảnh của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly gửi về để đối chiếu, chị Đậu Thị Luyến (38 tuổi, quê phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) vẫn không tìm thấy bức ảnh nào giống người bố đã thất lạc suốt 13 năm qua. Chị Luyến cho hay, những bức ảnh của chương trình gửi về là những người sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội. Mỗi bức ảnh, chị Luyến đều đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy bố mình trong đó.

Nhiều năm qua, chị Luyến luôn dò la các thông tin, hình ảnh trên các hội nhóm mạng xã hội để tìm kiếm người bố thất lạc.

Chị Luyến kể, gia đình chị có 7 anh chị em. Năm 2011, chị cùng 2 em trai vào tỉnh Bình Dương để làm công nhân và thuê chung 1 dãy trọ gần khu công nghiệp Sóng Thần 1 (Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Tháng 5/2011, chị Luyến sinh con nên về quê ở. Thời điểm này, ông Đậu Đức Hiển (SN 1957 bố chị Luyến) vào Bình Dương để chuẩn bị đám cưới con trai. Niềm vui chưa trọn vẹn thì ông Hiển bất ngờ mất tích khiến cả gia đình thương xót suốt 13 năm qua.

Chị Luyến nhớ lại, khoảng 16h chiều 13/5/2011, ông Hiển đi ra khỏi khu nhà trọ và bảo với các con đi hóng mát. Đến tối cùng ngày không thấy bố về, mọi người tá hỏa đi tìm kiếm ông Hiển khắp nơi nhưng không được.

Ít ngày sau, đám cưới em trai chị Luyến vẫn diễn ra nhưng tâm trạng ai cũng lo lắng, bồn chồn. Người thân vừa lo đám cưới, vừa lo chia nhau đi tìm ông Hiển. Lo sợ ông Hiển không nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại người thân nên có thể đi lạc đường, gia đình chị Luyến đã báo với chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ. Nhưng rồi tung tích về ông Hiển vẫn chỉ là con số 0.

Những hình ảnh và thông tin của bố được chị Luyến chia sẻ lên mạng xã hội để nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm.

“Cả nhà chia nhau đi tìm khắp nơi, dán tờ rơi dọc đường, cột điện. Đi hỏi các bác xe ôm, bán hàng rong. Lo sợ bố bị tai nạn, chúng tôi vào cả các bệnh viện hỏi nhưng không có thông tin gì”, chị Luyến chia sẻ và cho hay, khi đi khỏi nhà, bố chị không mang theo điện thoại, không có giấy tờ tùy thân.

Suốt 13 năm qua, chị Luyến và mọi người trong gia đình vẫn không ngừng tìm kiếm bố mình bằng nhiều cách khác nhau. Thỉnh thoảng, chị Luyến lại đăng hình ảnh, thông tin của bố lên mạng xã hội để nhờ mọi người giúp đỡ, tìm kiếm.

Nhiều năm qua, chị Luyến cũng nhận được rất nhiều tin báo về bố mình. Tuy nhiên khi chị Luyến đi đến xem thì không phải. Có những lần, chị và chồng phải bỏ công việc suốt mấy ngày trời đi tìm bố vì có tin báo về. Chị Luyến cho hay, chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc đi tìm bố.

Chị Luyến cho hay, chị vẫn tin bố mình còn sống và luôn mong bố sẽ về sum vầy cùng gia đình.

Hiện nay các em chị Luyến đều đã về quê lập nghiệp và sinh sống. Nhưng chị Luyến vẫn quyết tâm bám trụ lại gần khu trọ cũ nơi bố mình đã đi khỏi và mất tích. Bởi chị Luyến nghĩ bố chỉ lang thang đâu đó. Biết đâu một ngày bố nhớ ra đường về và quay trở lại khu trọ cũ vẫn có chị ở đó chờ mong.

Ông Lê Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, do ông Hiển mất tích ngoài địa bàn nên chính quyền địa phương cũng không biết hỗ trợ gì hơn. Trước đó phường đã ký xác nhận tờ trình gửi cơ quan công an các tỉnh phía Nam nhờ hỗ trợ tìm kiếm ông Hiển và để phía gia đình chị Luyến đi tìm bố thất lạc.

Tết sắp đến, nỗi nhớ mong bố lại khắc khoải trong lòng chị Luyến. Trong tâm khảm mình, chị Luyến luôn cầu mong một ngày bố bình an trở về đoàn tụ với gia đình để có một cái tết sum vầy, đoàn viên.

Mọi thông tin nghi ngờ là ông Hiển có thể báo tin qua cho gia đình chị Luyến theo số điện thoại 0967332057.

