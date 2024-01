Bộ GTVT xin tự quyết định việc thu phí không dừng vào sân bay

Chủ trương triển khai thu phí không dừng (ETC) tại các cửa ngõ sân bay được Chính phủ chỉ đạo từ lâu, tuy nhiên trải qua nhiều năm, đến nay việc này chưa thực hiện được.

Theo ghi nhận của PLO, dịp cận Tết tại các trạm thu phí vào sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất thường xuyên xảy ra ùn ứ do việc trả phí vẫn thực hiện thủ công.

Anh Nguyễn Văn Hùng, ngụ ở quận Nam Từ Liêm, cho biết những ngày lễ, tết chở khách lên sân bay Nội Bài rất vất vả vì mất nhiều thời gian để qua trạm thu phí.

“Có thời điểm việc xếp hàng qua trạm ách tắc vào tận nhà ga hành khách, phải mất 15 phút mới qua được trạm. Tôi chỉ mong sớm triển khai ETC”- anh Hùng cho hay.

Việc thu phí vào sân bay hiện nay vẫn triển khai thủ công. Ảnh: V.LONG

Theo đại diện Cục Đường bộ, việc triển khai ETC gặp khó do vướng mắc về cơ sở pháp lý. Cụ thể ở đây là Quyết định 19/2020 của Thủ tướng về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức thu phí không dừng, có quy định nhà cung cấp dịch vụ thu phí được phép đề xuất triển khai mở rộng thêm dịch vụ mới trên cơ sở đảm bảo lợi ích xã hội, hiệu quả dự án.

Theo quy định trên, các nhà cung cấp dịch vụ ETC được thành lập với mục đích chỉ để thực hiện nhiệm vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Nếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) muốn mở rộng dịch vụ trên nền tảng hệ thống thu phí ETC cần phải điều chỉnh dự án ETC để bổ sung các dịch vụ tăng thêm và có sự chấp thuận của Thủ tướng.

Để tháo gỡ khó khăn này, ngày 16-1, Bộ GTVT đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đều thống nhất sự cần thiết phải sớm triển khai ETC tại trạm thu phí cảng hàng không, sân bay như đề xuất của Bộ GTVT.

Tuy nhiên, việc trình Thủ tướng điều chỉnh quyết định 19/2020 sẽ mất nhiều thời gian, không bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng và không khả thi.

Về giải pháp tổ chức thực hiện, Bộ GTVT cho biết đa số các bộ, ngành nhận định việc triển khai ETC tại các trạm thu phí sân bay chỉ là giải pháp kỹ thuật thay đổi hình thức thu phí từ thủ công thành thu phí tự động và do các doanh nghiệp tự tổ chức thực hiện.

Để hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các sân bay do doanh nghiệp thực hiện vận hành đồng bộ, kết nối liên thông trên toàn quốc cần phải kết nối hệ thống thiết bị tại trạm với trung tâm dữ liệu của hệ thống thu phí điện tử không dừng đường bộ do Bộ GTVT đang vận hành.

Tuy nhiên, ACV cho rằng việc kết nối thiết bị ETC tại các trạm thu phí sân bay với hệ thống ETC do Bộ GTVT đang triển khai sẽ gặp khó bởi Luật PPP, do chưa được Thủ tướng chấp thuận mở rộng dịch vụ ETC tại các sân bay như lý giải ở trên.

Sau khi xem xét, Bộ GTVT cho biết đã báo cáo Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho phép Bộ GTVT bổ sung dịch vụ ETC tại các sân bay vào dự án thu phí điện tử không dừng đường bộ để triển khai thực hiện.

“Sau khi được bổ sung dịch vụ ETC tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay vào dự án thu phí điện tử không dừng, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai các bước theo bảo đảm tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông…”- Bộ GTVT cho hay.

Việc thu phí sẽ có sự giám sát Bộ GTVT cho biết việc thu phí không dừng tại các cảng hàng không làm tăng hiệu quả việc quản lý, khai thác hệ thống đường dẫn vào sân bay của ACV do giảm khoảng 80% chi phí quản lý thu phí thủ công tại các trạm thu phí sân bay hiện nay. Trong quá trình tổ chức thực hiện, việc thu phí không dừng tại các sân bay ngoài sự giám sát của ACV và các nhà cung cấp, còn có sự giám sát của Cục Đường bộ và các cơ quan quản lý thuế… nên sẽ bảo đảm công khai, minh bạch, không gây thất thoát trong quá trình thu phí.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]