Bộ Công an: Ông Lê Đức Thọ bị bắt vì sai phạm khi làm Bí thư Bến Tre

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy...