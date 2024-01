Bình Thuận: Bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Giao thừa Giáp Thìn

Ngày 8-1, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào thời khắc giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bắn pháo hoa tầm thấp bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận. Ảnh PN.

Theo đó, thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại 5 điểm ở các huyện, thị, thành phố.

Cụ thể, TP Phan Thiết có 1 điểm, với số lượng 150 giàn, thời lượng không quá 15 phút.

Thị xã La Gi có 1 điểm, với số lượng 120 giàn, thời lượng không quá 15 phút. Huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Bắc đều có 1 điểm, với số lượng 90 giàn, thời lượng không quá 15 phút.

Về địa điểm bắn pháo hoa, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động lựa chọn và quyết định địa điểm tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo cho người dân đi xem pháo hoa được thuận lợi, an ninh, trật tự, phù hợp tình hình thực tế. Thời gian bắn bắt đầu lúc 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 10-2-2024.

UBND các huyện, thị xã vận động kinh phí xã hội hóa để tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với điểm bắn tại thành phố Phan Thiết, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa do các doanh nghiệp tài trợ tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 nhưng chưa sử dụng hết.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách vào đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại khuôn viên Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh (từ 20 giờ ngày 9-2-2024 đến 00 giờ ngày 10-2-2024).

Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì, xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các lực lượng chức năng và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị trận địa, tiếp nhận pháo và tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tại các điểm bắn pháo hoa đều phải tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật đón xuân. Ảnh PN.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nhất là trong đêm giao thừa và tại các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2024 tại địa phương mình; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí và công tác bảo đảm an ninh trật tự để phục vụ nhân dân và du khách tại địa phương mình trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trong đó, mỗi địa phương đều phải tổ chức chương trình nghệ thuật vào đêm giao thừa tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố.

“Chỉ đạo, phân công các lực lượng chức năng tổ chức thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực tổ chức các hoạt động ngay sau khi kết thúc chương trình, đảm bảo môi trường cảnh quan sạch, đẹp”, văn bản của UBND tỉnh yêu cầu.

