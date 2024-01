Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Xử lý những việc tồn đọng để lập lại trật tự mới

Ngày 6-1, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bình tĩnh đối diện khó khăn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận thành phố đã trải qua một năm 2023 với nhiều cảm xúc khó tả.

Những khó khăn, thách thức bên ngoài và hạn chế, vướng mắc bên trong đã tạo cho thành phố thử thách vô cùng lớn trong năm 2023. Nhắc lại thời điểm quý I/2023, chỉ số tăng trưởng của TP HCM ở mức rất thấp, Bí thư Thành ủy nói điều này đã vượt quá sức tưởng tưởng của nhiều người.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị; Ảnh: Phan Anh

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, cùng với ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, TP HCM đã vượt qua và có những dấu ấn rất đáng trân trọng, làm nền tảng để thành phố bước vào năm 2024.

"Có ý kiến nói rằng thành phố đang lên dốc nhưng gặp "cơn gió ngược" - Bí thư Thành ủy kể, đồng thời nhìn nhận TP HCM đã cố gắng vượt qua từng chặng; cả hệ thống chính trị không ai hốt hoảng hay nhận xét, đánh giá thiếu bình tĩnh mà sẵn sàng chấp nhận vượt qua.

Trân trọng, ghi nhận những kết quả TP HCM đạt được năm 2023 trong bối cảnh vô cùng khó khăn, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra còn nhiều điều chưa hài lòng, chưa làm được.

Nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội trong năm 2023 chưa đạt (8/21 chỉ tiêu); triển khai lập quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư chưa đạt yêu cầu đề ra; nhất là công tác phối hợp của sở, ban, ngành trong giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp còn khó khăn, phiền phức…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có chủ động, chuyến biến tích cực nhưng chuyển động chung toàn hệ thống để đồng bộ, trôi chảy công việc thì cũng chưa thật hài lòng.

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị nhìn thẳng, tìm nguyên nhân để khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Xử lý nghiêm khắc những tiêu cực

Đề cập vấn đề tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao sự giám sát của người dân và doanh nghiệp đối với hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Nên cho biết TP HCM đã ban hành nhiều chủ trương, thậm chí chi tiền để mua tin những vấn đề xã hội đang cần, yêu cầu mà người dân đang cần; những cái chưa tốt để kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa và xử lý những vấn đề cần thiết.

Đến giờ, những việc này đã có tín hiệu tích cực.

"Mục đích của chúng ta là để kích hoạt hệ thống chính trị tích cực hơn, nỗ lực hơn, làm đúng và làm tốt việc của mình hơn chứ không phải đi tìm cái tiêu cực. Nhưng nếu có, thành phố sẽ xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh, thỏa đáng để xã hội phát triển lành mạnh"- Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn NênCó dư luận cho rằng một số nơi trì hoãn, trông chờ, ỷ lại, tránh né. Thành phố đang cho xác minh, làm rõ. Nếu đó là sự thật thì tùy theo mức độ sẽ xử lý.

Nói điều này để thấy những cái tồn đọng, thành phố đã có cách uốn nắn. Đồng thời, những mặt tích cực, điểm sáng, những tấm giương năng động, sáng tạo, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám đối diện thử thách sẽ được tôn vinh xứng đáng và phát huy.

Lãnh đạo TP HCM trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 2 tập thể và một cá nhân; Ảnh: Phan Anh

Bí thư Thành ủy cho biết nhìn nhận năm 2024, mặc dù kinh tế thế giới có một số dấu hiệu tích cực nhưng tình hình chung vẫn còn rất nhiều khó khăn.

"Theo dự báo và đánh giá đến giờ này thì thành phố có nhiều cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Khó khăn nhiều hơn và đã thấy rõ, còn cơ hội phải nhìn kỹ, phải tìm mới thấy"- ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết sẽ giải quyết dần những tồn tại, hạn chế, yếu kém bên trong, những vụ việc tồn đọng để lập lại trật tự mới lành mạnh hơn, bền vững hơn. Chẳng hạn, khi vụ việc Vạn Thịnh Phát xảy ra, thành phố bị tác động nhiều hơn những nơi khác.

"Có người nói với tôi rằng một thời gian dài, chúng ta đi trên đoạn đường tạm bợ. Bây giờ nó sụp đổ thì chúng ta xây lại và kỳ vọng khi xây lại sẽ chắc chắn hơn, bền vững hơn. Chúng ta tin cái này là sự thật"- Bí thư Thành ủy bày tỏ.

Để đạt được những chỉ tiêu đặt ra trong năm 2024, Bí thư Thành ủy yêu cầu siết chặt kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền,cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; kiểm soát quyền lực trong các cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống chính trị TP HCM.

TP HCM sẽ tăng cường thưởng phạt nghiêm minh, chính xác và kịp thời trên tinh thần mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, phải làm đúng và làm tốt công việc được giao của mình.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu trong năm 2024, tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận 14/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh ai làm sai do khách quan, do chưa lường hết được rủi ro thì lãnh đạo thành phố sẽ xem xét, cùng chịu trách nhiệm với các cá nhân. Còn ai làm sai do động cơ cá nhân, vụ lợi, tham nhũng thì phải chịu trách nhiệm.

Tất cả những việc này là vì sự nghiệp chung phát triển đất nước; vì uy tín của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]