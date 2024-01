Bệnh viện hơn 200 tỷ đồng ‘đắp chiếu’: Nhiều tổ chức, cá nhân bị yêu cầu kiểm điểm

Như Tiền Phong đã đưa tin, Bệnh viện Bình An Gia Lai trước kia là Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao, được triển khai đầu tư, xây dựng năm 2017 trên diện tích 5.220m2. Dự án hoàn thiện với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng. Với diện tích này, không đủ tiêu chuẩn để trở thành bệnh viện. Để gỡ vướng, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định thu hồi hơn 12.624m2 đất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, làm thủ tục cho Bệnh viện Bình An Gia Lai thuê. Tuy nhiên, do vướng mắc một số thủ tục liên quan đến đất đai nên từ khi hoàn thành đến nay, dự án này vẫn chưa đi vào hoạt động.