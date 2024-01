Bên trong xưởng chế tác rồng “khủng” cho Tết Giáp Thìn 2024 ở TP.HCM

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các xưởng chế tác linh vật đang chạy đua với thời gian để kịp ra đường hoa. Tại xưởng sản xuất linh vật rồng ở TP. Thủ Đức (TP.HCM), công nhân cũng đang tất bật cho những công đoạn chế tác

Anh Phan Chí Linh (Quản lý xưởng) cho biết, tại xưởng đang có khoảng 100 công nhân thay phiên nhau làm việc ngày đêm cho kịp tiến độ. Năm nay chế tác con rồng nên khối lượng công việc nhiều hơn do linh vật này có nhiều chi tiết phức tạp, cầu kỳ hơn so với những con vật khác. Do đó, xưởng của anh Linh phải sử dụng thêm một số robot để đẩy nhanh tiến độ chế tác linh vật và các phụ kiện trang trí đi kèm

Xưởng của anh Linh đang chế tác 2 con rồng “khủng” dài từ 8-10m. Rồng và các sản phẩm khác đều được chế tác từ chất liệu mút xốp, có phủ lớp composite bên ngoài, bên trong cố định bằng sắt vững chắc

Theo Quản lý xưởng, trong giai đoạn đầu chế tác đội ngũ thiết kế sẽ phác hoạ trước hình mẫu linh vật trên photoshop để cho khách xem. Nếu khách đồng ý sẽ đem mẫu hình cho robot chạy chương trình chế tác.

“Những linh vật rồng được tạo chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng và kinh nghiệm của đội ngũ thiết kế hoặc theo yêu cầu của khách. Giai đoạn đầu chế tác phải dựa vào robot để thực hiện nhanh và chuẩn xác hơn”, anh Linh chia sẻ.

Phần đầu con rồng được cho là phức tạp nhất, sau đó đến đuôi và mình. Khi robot đã tạo được phần hình thô, các công nhân sẽ gọt giũa thủ công các chi tiết như vảy rồng, râu,...

Công nhân quét lớp keo và đắp bột trước khi tạo màu sắc cho con rồng

Ngoài mẫu rồng truyền thống, xưởng còn chế tác rồng chibi cho các đường hoa, khu vui chơi. Quản lý xưởng cho biết, linh vật rồng ngộ nghĩnh này cũng được khá nhiều khách hàng ưa chuộng.

Đầu rồng được xem là phần tạo hình gian nan nhất do có nhiều chi tiết cầu kỳ. Trong ảnh là con rồng dài 10m đã hoàn thành việc tạo màu.

Một chú rồng “khủng” đã lộ diện, sẵn sàng ra đường hoa, khu vui chơi đón Tết cùng người dân.

Ngoài những chú rồng, rất nhiều sản phẩm phụ họa thêm cho đường hoa cũng được xưởng này nhận chế tác. Do năm nay khách đặt hàng nhiều nên hiện tại nhà xưởng đã ngưng nhận thêm đơn hàng.

Các hoạ sỹ sẽ vẽ các đường nét các bộ phận, phối màu sắc để hoàn thiện công đoạn cuối cùng của mô hình rồng. Đây là công đoạn khó nhất vì người thợ vẽ phải thực sự tỉ mỉ, khéo tay trong từng đường nét để tạo thần thái, biểu cảm của những mô hình linh vật. Tính thẩm mỹ của sản phẩm cũng được quyết định bởi công đoạn này.

Mô hình cá chép rực rỡ gần như đã hoàn thành.

Mô hình Lạc Long Quân và Âu Cơ khá đẹp mắt đang dần hoàn thiện.

Các mẫu linh vật có đủ kiểu dáng, kích thước được các hoạ sĩ vẽ màu trang trí rất tỉ mỉ.

Ngoài sản phẩm linh vật rồng, xưởng chế tác cũng đang thực hiện nhiều mô hình khác phục vụ nhu cầu khách hàng trang trí dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Giá thành của các mô hình dao động từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng.

