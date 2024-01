Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại cây xăng kèm tâm thư

Khoảng 4h30 ngày 28/1, một số người dân đi tập thể dục trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM. Khi đến gần cây xăng trên đường này, người dân nghe tiếng khóc của trẻ em nên đi kiểm tra và phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn kỹ bằng khăn bông và nằm trong giỏ nhựa.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cây xăng.

Bên trong giỏ còn có một lá thư với nội dung: "Em đang là sinh viên không có đủ điều kiện để chăm sóc cho bé. Kính nhờ các thầy (cô) chăm sóc bé giúp con để bé có được cuộc sống tốt hơn. Em bé sinh 22/1/2024. Em bé đã được tiêm vắc xin lao và viêm gan B. Xin chân thành cảm ơn!".

Lá thư được tìm thấy trong giỏ nhựa với lời nhắn mong muốn bé gái có được cuộc sống tốt hơn.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khánh kịp thời có mặt đưa em bé về trụ sở và phối hợp với nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe.

Công an phường An Khánh kêu gọi ai là mẹ của bé đến trụ sở để nhận lại, trường hợp không có ai đến nhận Công an phường sẽ phối hợp với UBND phường tiến hành làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

