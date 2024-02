Bắt tài xế mượn xe của bạn gây tai nạn chết người

Chiến bị bắt tạm giam vì lái xe gây tai nạn chết người. (Ảnh: Cổng thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Minh Chiến (sinh năm 2000, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, Võ Minh Chiến chưa có giấy phép lái ô tô. Sau khi mượn xe ô tô của bạn, Chiến đã điều khiển ô tô lưu thông trên địa bàn huyện Kỳ Anh gây tai nạn chết người vào ngày 7/2 (tức 28 tháng Chạp âm lịch).

Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi 2017 quy định: Khoản 1: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: - Làm chết người; - Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; - Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; - Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. Khoản 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: - Không có giấy phép lái xe theo quy định; - Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác; - Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; - Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông; - Làm chết 02 người; - Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; - Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

