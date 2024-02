Bắt tài xế lái ô tô bỏ chạy, bóp mặt, đe dọa chiến sĩ công an

Trần Văn Song (áo xám) bị khởi tố vì chống đối, đe dọa tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Cổng thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Song (SN 1973, trú tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại khoản 1, điều, 330 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về tập trung kiểm soát, xử lý chuyên đề về nồng độ cồn, ngày 17/2, tổ công tác Công an Thị xã Kỳ Anh tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ thuộc phường Kỳ Phương.

Khoảng 19h50, tổ công tác Công an Thị xã Kỳ Anh đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện ô tô mang biển số 38A-453.97 để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô là Trần Văn Song không chấp hành hiệu lệnh, nhấn ga đi thẳng, bỏ chạy.

Sau đó, ô tô do Song điều khiển va chạm với xe máy tuần tra của tổ công tác làm xe đổ ra đường.

Tổ công tác Công an Thị xã Kỳ Anh sau đó yêu cầu Song đo nồng độ cồn nhưng tài xế này không chấp hành, có lời nói xúc phạm, đe doạ tổ công tác. Song còn dùng tay bóp vào mặt và đẩy 1 cán bộ trong tổ công tác ra phía sau rồi đi khỏi hiện trường.

Công an thị xã Kỳ Anh đã tạm giữ phương tiện và vận động Trần Văn Song đến tại trụ sở Công an phường Kỳ Phương để làm việc, qua kiểm tra Trần Văn Song có nồng độ cồn là 0.675 mg/L khí thở.

