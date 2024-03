Bắt nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Đoàn - Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ nhà nước tỉnh Tuyên Quang - về tội tham ô tài sản.