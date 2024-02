Bất ngờ với danh tánh người đàn ông "nằm vạ" giữa đường khi bị đo nồng độ cồn

Ngày 23-2, thông tin từ Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tổ công tác CSGT-TT Công an TP Huế đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông say xỉn, "nằm vạ" giữa đường Điện Biên Phủ khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có các giấy loại giấy tờ liên quan.

Hiện Công an TP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan.

Người đàn ông say xỉn, "nằm vạ" giữa đường và bấm điện thoại khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Người đàn ông này tên là Nguyễn Đức H. (SN 1964; ngụ đường Lịch Đợi, phường Phường Đúc, TP Huế), nguyên Giám đốc Công ty CP phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế và đã nghỉ hưu.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 35 phút ngày 22-2, tổ công tác Đội CSGT- TT Công an TP Huế tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên Phủ thì phát hiện ông H. điều khiển mô tô biển số 75F1-051.xx lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Nguyễn Huệ lên cầu Nam Giao, có dấu hiệu nghi vấn sử dụng nồng độ cồn.

Tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra và yêu cầu ông H. kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, ông H. đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra và đã có những lời lẽ bất cần đời, thách thức và xúc phạm đến tổ công tác, dừng xe giữa mặt đường Điện Biên Phủ và "nằm vạ" giữa đường rồi bấm điện thoại gây ách tắc giao thông. Tổ công tác đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh đưa đối tượng về trụ sở công an phường để làm việc.

Một số thông tin cho biết ông H. từng bị tai nạn giao thông vào năm 2013 nên phải nghỉ hưu sớm do di chứng. Ông H. thường phải khám, điều trị chứng rối loạn lo âu.

