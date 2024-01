Báo tin giả bị đánh thuốc mê cướp tiền đến Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

Trước đó, ngày 7/11/2023, chị V.T.A.H. (trú phường 1, thành phố Trà Vinh) gọi điện thoại vào “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh báo tin với nội dung: Chồng chị thiếu nợ cá độ bóng đá với người tên M. (phường 6, thành phố Trà Vinh) số tiền 40 triệu đồng. Chị H. có thỏa thuận với M. về thời gian trả nợ, được M. đồng ý, nhưng M. lại thường xuyên nhắn tin qua điện thoại để đòi nợ. Chị H. đề nghị công an tỉnh điều tra, xử lý.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh vụ việc, xác định nội dung chị H. cung cấp là không đúng sự thật.

Tại cơ quan công an, chị H. thừa nhận số tiền 40 triệu đồng là do chồng chị mượn để tiêu xài cá nhân. Ngày 7/11/2023, M. đến gặp chị H. đòi tiền. Do sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, trong lúc nóng giận nhất thời, chị H. đã gọi điện phản ánh qua “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh - Đại tá Trần Xuân Ánh. Ảnh: PV.

Trường hợp thứ 2 là bà N.T.D.T. (trú phường 1, thành phố Trà Vinh), trình báo Công an thành phố Trà Vinh nội dung: Vào khoảng 16 giờ ngày 29/11/2023, khi đang ở nhà một mình, bà bị một người đàn ông không rõ danh tính đánh thuốc mê rồi phá tủ, chiếm đoạt số tiền 15 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Trà Vinh nhanh chóng phối hợp với Viện KSND thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người có liên quan.

Bằng các biện pháp công tác và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định tin báo có dấu hiệu dựng hiện trường giả nên đã triệu tập bà N.T.D.T. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết, do thiếu nợ, không dám nói với chồng nên đã tự dựng hiện trường giả để “hợp thức hóa” việc lấy tiền trả nợ.

Cơ quan công an quyết định xử phạt hai trường hợp trên mỗi người 2,5 triệu đồng, theo điểm c, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình, quy định hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” (phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng).

