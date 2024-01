Băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong dịp đầu năm mới 2024

Theo các nhân viên làm việc tại nhà ga cáp treo trên đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, Lào Cai), sáng nay (3/1), một lớp băng giá đã xuất hiện và phủ trắng trên khu vực đỉnh núi Fansipan.

Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được sáng nay ở trên khu vực đỉnh là khoảng 2 độ C, trời có mưa nhỏ.

Đây là đợt băng giá thứ 6 trong mùa đông xuân 2023-2024 ở đỉnh Fansipan, nhưng mới là đợt đầu tiên tính từ đầu năm 2024.

Băng giá xuất hiện, phủ trắng cảnh vật trên khu vực đỉnh Fansipan luôn mang lại một khung cảnh khác lạ.

Khi về trưa, nắng xuất hiện khiến nền nhiệt tăng lên và băng giá cũng bắt đầu tan dần

Cơ quan khí tượng dự báo, một đợt không khí lạnh vừa được tăng cường xuống nước ta khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ đợt này thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Nguồn: [Link nguồn]