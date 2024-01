Băng giá phủ trắng đỉnh Phia Oắc và Mẫu Sơn

Chiều nay (22/1), không khí lạnh tăng cường mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc Bộ. Nhiệt độ giảm sâu, càng về chiều tối càng rét buốt

Đỉnh Phia Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) - nơi có độ cao 1.931m so với mực nước biển đã xuất hiện băng giá

Nhiệt độ đo được trên đỉnh Phia Oắc buổi chiều 22/1 có lúc xuống đến -6 độ C

Băng giá bắt đầu hình thành, bao phủ lên mọi cảnh vật ở trên khu vực đỉnh

Mới chỉ ngày đầu tiên của đợt rét hại diện rộng, băng giá đã phủ rất dày trên đỉnh Phia Oắc

Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) về gần tối cũng đã bắt đầu xuất hiện băng giá. Ảnh Trạm KTTV Mẫu Sơn

Đỉnh Mẫu Sơn cao trên 1.500m so với mực nước biển. Nơi đây thường là nơi hứng không khí lạnh đầu tiên từ phía Bắc tràn về. Ảnh Trạm KTTV Mẫu Sơn

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là đợt rét hại trên diện rộng mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay ở miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 - 10 độ C, khu vực vùng núi từ 3 - 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết

