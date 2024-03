Bán nhà giá 15 tỉ nhưng hợp đồng chỉ ghi 200 triệu

Tố cáo ra công an về dấu hiệu trốn thuế Tại phần nhận định, HĐXX sơ thẩm có ghi nhận tình tiết hợp đồng đặt cọc giá 15 tỉ đồng (bà Tr cũng thừa nhận đã chuyển hơn 15 tỉ đồng cho vợ chồng bà A), hợp đồng chuyển nhượng giá 200 triệu đồng nhưng không đưa ra bất kỳ nhận định nào về sự chênh lệch giá giữa hai hợp đồng này. Sau khi xử sơ thẩm, bà T đã kháng cáo. Bên cạnh đó, theo bà T, giá chuyển nhượng trên hợp đồng đặt cọc là 15 tỉ đồng, giá thực tế (theo lời trình bày của bà Tr) là hơn 15,068 tỉ đồng, trong khi đó giá chuyển nhượng trên hợp đồng công chứng chỉ ghi 200 triệu đồng. Vì vậy, ngày 25-10-2023, bà T gửi đơn tố cáo vợ chồng bà A đến Công an huyện Dầu Tiếng vì cho rằng có hành vi trốn thuế. Để hiểu rõ hơn sự việc, ngày 28-2, PV đã liên hệ với Công an huyện Dầu tiếng để tìm hiểu về việc giải quyết đơn tố cáo nêu trên. Đến ngày 5-3, Công an huyện Dầu Tiếng cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà T và đang trong quá trình xác minh xem có dấu hiệu của tội phạm hay không. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh bên cơ quan thuế, khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định.