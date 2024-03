Bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội với cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Bà Hoàng Thị Thúy Lan 58 tuổi, quê Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); trình độ cao đẳng sư phạm, cử nhân luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV. Bà Lan từng giữ nhiều chức vụ tại Vĩnh Phúc như Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Trưởng ban Dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 2-2015 đến trước ngày 18-3, bà Lan giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ngày 8-3, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội nhận hối lộ. Việc bắt bà Lan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, ngày 7-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội “nhận hối lộ”, "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại ba tỉnh trên và các đơn vị có liên quan. Ngày 7-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1000 đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.