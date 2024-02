Ấm áp tình người trên đường về quê đón Tết

Giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân xa quê đi làm ở các thành phố lớn như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê ở các tỉnh miền Tây ăn tết ngày một đông.

"Đinh tặc" xuất hiện trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Long An. Ảnh: SOS

Lợi dụng điều này, “đinh tặc” đã rải những mảnh sắc nhọn hình thoi "bẫy" người đi đường đoạn từ khu vực Cầu Voi đến Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Long An trên Quốc lộ 1, hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Ngày 5-2, trên mạng xã hội đã có thông tin về việc người dân về quê đón Tết bị dính “đinh tặc”.

Nhóm SOS Tân An tập hợp thành viên đi hút đinh trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: HD

Với nỗ lực xuyên đêm trong 2 ngày 5 và 6-2, nhóm SOS tự nguyện Tân An Long An và nhóm SOS Bến Lức đã tập hợp thành viên đi hút đinh trên đường.

Nhóm SOS đã tiến hành hút đinh trên Quốc lộ 1 ngày 5-2 giúp nhiều người dân tránh bị cán phải đinh.

Theo anh Võ Nguyễn Đăng Khoa (thành viên của nhóm SOS TP.Tân An), nhóm SOS Tân An tập hợp các bạn trẻ khoảng 15 người tại TP Tân An (tỉnh Long An) thường xuyên hỗ trợ vá xe miễn phí, giúp người đi đường trong những tình huống khẩn cấp, sẵn sàng phối hợp cơ quan chức năng chống cướp giật.

Những mảnh sắt hình thoi và thanh kẽm nhọn được nhóm SOS Tân An hút được vào tối 5-2. Ảnh: HD

“Trong ngày 5-2, nhận được thông tin có “đinh tặc” nhóm chúng tôi cùng nhóm SOS Bến Lức tiến hành hút đinh trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ khu vực Voi Lá (huyện Bến Lức) đến cuối tuyến tránh TP Tân An về miền Tây. Lượng hút hơn 1 kg có dạng hình thoi, thanh kẽm nhỏ và nhọn… Những mảnh này xe cán trúng rất dễ bể bánh, nếu chạy nhanh có thể té, rất nguy hiểm”.

Trong chiều và tối 5-2, nhóm SOS Bến Lức đã hỗ trợ vá miễn phí 4 xe của người đi đường cán trúng mảnh sắt và bị bể bánh xe.

Người dân được hỗ trợ vá xe miễn phí trên Quốc lộ 1. Ảnh: HD

Anh Lê Thanh Phước ( huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) cho biết: “Tôi đang trên đường về quê, khi đến địa phận Bến Lức thì bị vật nhọn đâm lủng bánh xe, rất may có nhóm SOS vá vỏ miễn phí”.

Thời gian qua, nhóm SOS Bến Lức và TP Tân An phối hợp chặt chẽ trong việc vá xe miễn phí và hỗ trợ người đi đường gặp sự cố.

Thông tin đội vá xe lưu động và hỗ trợ người đi đường được chia sẻ trên mạng xã hội, khi cần thiết chỉ cần gọi điện thoại sẽ được giúp đỡ. Ảnh: HD

Theo Anh Lục Minh Anh (34 tuổi, thành viên nhóm SOS Bến Lức), nhóm gồm các bạn trẻ, đa số đi làm ban ngày. Sau giờ làm việc, hàng đêm nhóm tập trung lại chuẩn bị làm "nhiệm vụ".

Nhóm đi dọc Quốc lộ 1 để hỗ trợ những trường hợp mô tô bị cán đinh, thủng ruột hoặc xe hư hỏng dọc đường. Qua mạng xã hội Facebook và bạn bè giới thiệu, nhiều người biết đến và muốn gia nhập nhóm để giúp đỡ người đi đường.

Nhóm SOS Tân An liên tục đi hút đinh trên tuyến quốc lộ 1 nhằm giúp người dân trở về quê đón tết được an toàn. Ảnh: HD

Trong ngày 4 và 5-2, nhóm tình nguyện phát nước miễn phí của công nhân Doanh nghiệp tư nhân VT Trần Khôi Nguyên (phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An) phát trên 2.400 chai nước suối cho người đi đường.

Nhóm tình nguyện phát nước cho người đi đường. Ảnh: HD

Ông Nguyễn Văn Hòa (52 tuổi, công nhân Doanh nghiệp tư nhân VT Trần Khôi Nguyên) cho biết: “Chúng tôi phát nước từ 15h ngày 4-2 cho đến nay trên tuyến quốc lộ 1 trước cổng công ty. Khi thấy người dân hớn hở nhận lấy những chai nước để tiếp tục lên đường về quê đón Tết chúng tôi rất vui”.

Ông Hòa trao những chai nước suối cho người đi đường về quê đón Tết trong thời tiết nắng gắt trưa 5-2. Ảnh: HD

Những hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực này đã kịp thời hỗ trợ người dân làm ăn xa trên đường trở về quê đón Tết cùng gia đình.

