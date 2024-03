4 xe tải tông nhau trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, một tài xế tử vong

Khoảng 2 giờ sáng nay (1-3), tại km 194+300 cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết thuộc địa phận xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe tải khiến một lái xe tử vong tại chỗ và một phụ xe bị thương nặng.

Lực lượng cảnh sát đang tiếp cận đưa phụ xe ra khỏi đầu cabin bị kẹt trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Ảnh PĐ.

Bước đầu xác định thời điểm trên, khi đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết hướng Bình Thuận đi Đồng Nai thì phát hiện phía trước đang bị ùn tắc nên lái xe đầu kéo mang biển số TP.HCM dừng lại.

Do đi liền kề phía sau nên xe tải 89C-205.68 do lái xe PVK (ngụ Thanh Hóa) điều khiển giảm tốc độ thì bị xe tải 77C-06075 tông mạnh vào phần đuôi xe đẩy trượt dài lên phía trước. Cùng lúc, xe tải 79C-067.48 do lái xe NNY (41 tuổi, ngụ Diên Khánh, Khánh Hòa) điều khiển tông mạnh vào đuôi xe phía trước khiến lái xe tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn còn làm xô lệch một đoạn ngắn dải phân cách.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với CSGT Bộ Công an phong tỏa hiện trường, tiến hành giải cứu phụ xe NKT (phụ xe 79C-067.48) bị gãy chân đưa đi cấp cứu.

Ngoài 1 người tử vong, 1 người bị thương, vụ tai nạn làm 4 xe tải đều hư hỏng, trong đó xe tải 79C-067.48 bị bẹp dúm phần đầu và một đoạn dải phân cách bị xô lệch.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến khu vực hiện trường ùn tắc.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết còn có 2 xe ôtô đi hướng ngược lại do giảm tốc độ để xem và va chạm nhau nhưng hư hỏng nhẹ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]