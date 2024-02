27 Tết, chủ đào, quất ồ ạt xả hàng "giá nào cũng bán"

Theo ghi nhận của PV, chiều 6/2 (tức 27 tháng Chạp), tại chợ hoa xuân Tết Giáp Thìn trên đường Lê Quang Đạo – khu vực quảng trường đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), tràn ngập các loại đào, quất, mai,… nhưng ít người đến mua.

Những người buôn hoa cho biết, Hà Nội những ngày gần đây có nắng ấm, nhiệt độ vào buổi trưa cao khiến hoa đào, hoa mai nở nhanh.

“Tôi buôn quất ở đây nhiều năm, nhưng chưa năm nào 27 Tết giá quất đã giảm một nửa mà vẫn ít khách đến mua. Mấy hôm trước, cây quất bonsai tầm trung giá 1,2 triệu đồng, nay giảm còn 600 – 800 nghìn đồng/cây mà vẫn ế”, bà Nguyễn Thị Lan cho biết.

Những người chở đào, quất thuê cũng buồn rầu, ngồi đợi khách trong lo lắng. “Mọi năm, chúng tôi chở thuê luôn chân, luôn tay, thu nhập khá, nhưng năm nay ngày chỉ được vài chuyến”, anh Nguyễn Văn Mạnh nói.

Một tiểu thương buôn đào buồn rầu chia sẻ: "Thời tiết Hà Nội mấy ngày nay nắng ấm nên đào Mộc Châu, Sa Pa nở bung gần hết, bán rất khó dù giá đã giảm một nửa”.

Đào “tiến vua” cũng bung nở.

Cùng chung tâm trạng, một tiểu thương bán nhất chi mai bonsai cho hay: "Để chăm sóc được 1 cây như thế này mất rất nhiều thời gian. Nếu không bán được lại phải thuê xe trở lên Sa Pa trồng lại, sang năm bán".

Cánh buôn đào cành cũng đứng, ngồi mỏi chân đợi khách.

Anh Long, tiểu thương buôn hoa trên đường Lê Quang Đạo cho biết: “Mấy ngày trước, giá 1 cây nhất chi mai từ 600 - 1.000 triệu đồng/cây. Hai ngày nay, giảm còn 200 nghìn đồng/cây mà vẫn ít khách mua. Giờ tôi chỉ mong bán được nhanh để kịp về đón Tết với gia đình”.

Những cây mai vàng được chuyển từ Bình Định ra Hà Nội gặp thời tiết nóng ấm nên hoa bung nở gần hết. “Tôi mang ra Hà Nội khoảng 500 cây mai vàng các loại từ to đến nhỏ, chúng nở gần hết do thời tiết ấm nên khó bán. Cây to bình thường có giá 5 - 6 triệu đồng, nay giảm còn 2- 3 triệu đồng nhưng cũng ít khách đến mua, một số khách đến hỏi, xem xong lại quay đi”, ông Mai Xuân Tiến (quê Bình Định) chia sẻ.

Một sạp hoa mai vàng treo biển “giá nào cũng bán” dù mới 27 Tết.

Những cành đào nhỏ giá chỉ từ vài chục nghìn đồng được nhiều người lựa chọn.

Quất cảnh mini có giá 80 nghìn đồng cũng rất được người dân ưa chuộng.

Đào, bưởi thế “khủng” hầu như không có khách hỏi mua.

Đào rừng bày kín vỉa hè những thỉnh thoảng mới có khách đến hỏi mua, dù giá cũng giảm một nửa so với mấy ngày trước.

Các shop bán hoa lan cũng ế ẩm

