23g30 đêm nay, Hà Nội sẽ trình diễn 2.024 máy bay không người lái

Ban tổ chức khuyến cáo các hộ dân tại khu Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Văn Cao trong thời gian diễn ra lễ hội nên đóng cửa ra vào, không tập trung đông người ở lan can, ban công. Đối với người dân đến xem lễ hội, ban tổ chức khuyến cáo không sử dụng các thiết bị bay không người lái; không sử dụng, thả bóng bay; không sử dụng các đồ, vật, dụng cụ dễ gây cháy nổ; không đứng gần lan can hồ; Đặc biệt là không chen lấn, xô đẩy; di chuyển theo hướng dẫn, chỉ dẫn của các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường…