Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đình chỉ chức vụ với ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) để phục vụ thanh tra việc cung ứng điện.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Danh Sơn (Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN) cùng 5 người khác về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.