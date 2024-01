2 anh em ở Bình Dương thương vong nghi do điện giật

Tối 10-1, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh BÌnh Dương và Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ hai người thương vong tại một cửa hàng bán hải sản.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: LA

Anh MVH (34 tuổi) tử vong, còn người bị thương là anh MĐT (21 tuổi, cùng quê ở Thanh Hoá). Anh H và anh T là hai anh em họ cùng làm việc tại một cửa hàng hải sản thuộc phường Lái Thiêu (TP Thuận An). Hiện tại anh T đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng khá nặng.

Theo thông tin ban đầu, khi anh T đang làm việc tại khu vực bể chứa hải sản thì bất ngờ loạng choạng ngã xuống sàn.

Thấy vậy, anh H nhanh chóng chạy tới ứng cứu thì bất ngờ cũng cứng đờ rồi ngã xuống sàn.

Nghi hai người bị điện giật, các nhân viên khác đã chạy đến ngắt điện, rồi nhanh chóng đến cứu người. Tuy nhiên, anh H đã tử vong, còn anh T bị thương nặng và được chuyển đi cấp cứu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]