15 quyền lợi dành cho lao động nữ nhưng không phải ai cũng biết

Đại diện công đoàn dệt may đề nghị phân loại hợp lý nhóm lao động trực tiếp, lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, để NLĐ, lao động nữ được nghỉ hưu sớm hơn so với lộ trình tuổi quy định nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động.