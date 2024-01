Ukraine nói về nghi vấn 3 tên lửa Kinzhal của Nga "bị lỗi", không phát nổ khi đâm xuống đất

Ukraine đã thu hồi 3 đầu đạn tên lửa Kinzhal của Nga kể từ đầu tháng.

Theo Defense Express, ít nhất 3 trong số 20 quả tên lửa Kinzhal đã không phát nổ trong loạt cuộc tập kích của Nga từ đầu tháng 1/2024. Thông tin này dẫn đến đồn đoán rằng tên lửa gặp trục trặc kỹ thuật.

Phóng viên tờ Defense Express đã đặt câu hỏi với các chuyên gia quân sự Ukraine. Các chuyên gia giải thích lý do tên lửa Kinzhal phát nổ không phải là vì trục trặc mà là do cơ chế của loại tên lửa này.

Tên lửa Kh-47 Kinzhal không có ngòi nổ tác động, nghĩa là đầu đạn không được kích hoạt một cách tự động khi xảy ra va chạm với mục tiêu. Thay vào đó, đầu đạn được kích nổ nhờ vào một thiết bị điện tử nằm trong phần cứng của tên lửa. Thiết bị được kết nối với đầu đạn thông qua dây dẫn. Khi tên lửa bị hệ thống phòng không đánh trúng, tác động từ bên ngoài có thể làm hỏng dây dẫn, dẫn đến việc đầu đạn không phát nổ.

Sở dĩ đầu đạn tên lửa luôn ở trong tình trạng tương đối nguyên vẹn khi rơi xuống đất là vì Nga đã thiết kế phần đầu đạn siêu cứng nhằm mục đích giúp tên lửa xuyên sâu qua các lớp bê tông cốt thép trước khi phát nổ.

Một trong số các đầu đạn tên lửa Kinzhal được Nga sử dụng trong các cuộc tập kích ở Ukraine.

Defense Express nhận định, đây là thiết kế có chủ ý của Nga và bởi nếu đầu đạn phát nổ theo cách thông thường thì có thể làm ảnh hưởng đến khả năng xuyên phá.

Rất có thể, việc kích hoạt đầu đạn chỉ xảy ra khi tên lửa đã tiếp cận mặt đất. Phương pháp này thường được sử dụng trong tên lửa đạn đạo. Ví dụ như tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U có hai cơ chế an toàn để ngăn tên lửa kích nổ sớm. Cơ chế an toàn đầu tiên sẽ bị tắt sau khi phóng và cơ chế an toàn thứ hai sẽ tắt sau khi tên lửa đã vượt qua điểm cao nhất của quỹ đạo đạn đạo.

Tên lửa Tochka-U sẽ phát nổ khi áp sát mục tiêu dựa vào máy đo độ cao và cảm biến laser hoặc phát nổ khi sử dụng cảm biến tác động.

Nhìn chung, lý do một số tên lửa Kinzhal của Nga không phát nổ không phải do trục trặc mà đây là cơ chế an toàn của tên lửa, theo Defense Express.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]