Trung Quốc lên tiếng về thông tin điều tàu chiến tới gần Biển Đỏ giữa căng thẳng Mỹ - Houthi

Chiến hạm Trung Quốc hôm 21/2 khởi hành từ thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông tới vịnh Aden gần Biển Đỏ. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nhiệm vụ hộ tống do các tàu chiến Trung Quốc thực hiện ở Vịnh Aden gần Biển Đỏ và vùng biển ngoài khơi Somalia nằm trong Sáng kiến An ninh Toàn cầu do Trung Quốc khởi xướng và không liên quan đến tình hình hiện tại trong khu vực, hát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương (Zhang Xiaogang) ngày 29/2 cho biết.

Ông Trương nói Biển Đỏ là tuyến thương mại hàng hải quan trọng đối với hàng hóa và năng lượng quốc tế, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Theo ông Trương, Trung Quốc luôn ủng hộ nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường biển quốc tế và phản đối các cuộc tấn công vào tàu dân sự.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện Sáng kiến An ninh Toàn cầu, bảo vệ các tuyến đường biển quốc tế, cung cấp đội tàu hộ tống một cách an toàn và đáng tin cậy cho các tàu Trung Quốc và nước ngoài. Trung Quốc cũng sẽ tích cực đóng góp tích cực vào việc xây dựng một cộng đồng tương lai chung cho nhân loại thông qua các hành động cụ thể.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, các tàu chiến Trung Quốc đã làm nhiệm vụ hỗ trợ tàu thuyền dân sự ở vùng biển Ả Rập và Biển Đỏ trước khi căng thẳng giữa Mỹ và lực lượng Houthi ở Yemen leo thang vào cuối năm ngoái. Ví dụ như cuộc sơ tán người Trung Quốc từ Sudan sang Ả Rập Saudi của hải quân Trung Quốc ở Biển Đỏ vào tháng 4/2023, Hoàn Cầu cho biết.

Hôm 21/2, nhóm tàu chiến Trung Quốc gồm tàu khu trục tên lửa Jiaozuo lớp Type 052D, khinh hạm tên lửa Xuchang lớp Type 054A và tàu hậu cần Honghu đã khởi hành tới Vịnh Aden gần Biển Đỏ từ thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông.

Nhóm tàu chiến Trung Quốc có khoảng 700 thủy thủ cùng hàng chục thành viên lực lượng đặc nhiệm mang theo hai trực thăng. Các tàu này sẽ thay thế nhóm tàu hộ tống trước đó làm nhiệm vụ ở khu vực.

Zhang Junshe, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu hôm 29/2, rằng nhiệm vụ mới của các tàu chiến Trung Quốc không liên quan đến tình hình hiện tại trong khu vực.

Theo ông Zhang, các tàu chiến Trung Quốc không chỉ tham gia hộ tống tàu hàng Trung Quốc mà còn cả tàu nước ngoài nếu nhận được yêu cầu hỗ trợ. Hoạt động hộ tống không chỉ phù hợp với lợi ích quốc gia của Trung Quốc mà còn phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, ông Zhang nói thêm.

