Thời cơ để Ukraine đổi chiến lược, tìm cơ hội đàm phán với Nga

Triều Tiên bác tin đang cung cấp tên lửa cho Nga Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song ngày 12-1 khẳng định Triều Tiên không liên quan đến các thông tin mà phương Tây đưa ra về việc nước này đang cung cấp tên lửa cho Nga sử dụng ở Ukraine. Đại sứ Triều Tiên cũng nhắc lại tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng cuộc chiến ở Ukraine là kết quả của chính sách đối đầu của Washington vốn vi phạm lợi ích an ninh hợp lý và chính đáng của Moscow. Trước đó, tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine ngày 10-1, Mỹ cùng đồng minh đã lên án việc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nhà Trắng cũng ra tuyên bố riêng cáo buộc Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Moscow hàng chục tên lửa đạn đạo, một vài trong số đó được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Ukraine vào ngày 30-12-2023, cũng như ngày 2 và 6-1 vừa qua, theo hãng tin Reuters.