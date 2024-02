Thiếu đạn dược, Ukraine sắp phải đưa ra quyết định khó khăn?

Binh sĩ Ukraine bắn súng phóng lựu chống tăng.

Đây là nhận định được Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraine hôm 2/2, tờ Ukrainska Pravda đưa tin.

Theo ISW, tình trạng thiếu đạn pháo và sự trì hoãn hỗ trợ của Mỹ đang khiến kế hoạch chiến đấu của Ukraine bị ảnh hưởng đáng kể. Liên minh châu Âu (EU) gần đây cũng thừa nhận không thể hoàn thành mục tiêu chuyển 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine theo thời hạn đặt ra là tháng 3/2024.

Tình trạng thiếu đạn dược khiến các lực lượng Ukraine chỉ còn sử dụng khoảng 2.000 quả đạn pháo/ngày và ưu tiên sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát, dù hiệu quả có thể kém hơn đạn pháo.

Các thông tin tình báo được công khai chỉ ra rằng, lực lượng Nga đang được hưởng lợi từ việc Ukraine thiếu đạn dược và không có khả năng tiến hành phản công.

Kể từ tháng 1/2024, Nga đã ồ ạt đưa các hệ thống pháo ra tiền tuyến, thiết lập các cứ điểm nã hỏa lực kiên cố nhằm gây sức ép với Ukraine. Nga từng áp dụng chiến thuật tương tự trong giai đoạn cuối năm 2022 cho đến đầu năm 2023, thời điểm Ukraine cũng gặp vấn đề về đạn dược và vũ khí.

Quân đội Nga gần đây liên tục đạt bước tiến ở tiền tuyến vùng Donetsk.

Do thiếu đạn pháo, Ukraine không thể đối phó hỏa lực pháo binh Nga. Đây là nguyên nhân Nga có thể thiết lập các cứ điểm nã hỏa lực mà không lo ngại nguy cơ Ukraine bắn trả, theo ISW.

Kết quả là ở một số khu vực, pháo binh Nga nã hỏa lực ngày đêm khiến cho nỗ lực phòng thủ trở nên bất khả thi. Theo nguồn tin tình báo do ISW thu thập, UAV tự sát Ukraine đang bộc lộ điểm yếu do phạm vi tấn công mục tiêu hạn chế so với tầm bắn xa của pháo binh Nga.

Do đó, quân đội Ukraine có thể sẽ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn. Tập trung phòng thủ ở các khu vực có giá trị cao và chấp nhận từ bỏ một số khu vực ít quan trọng hơn, ISW đánh giá. ISW không nêu cụ thể các khu vực mà Ukraine có thể phải tạm thời rút lui.

Hôm 2/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng quân đội đang đạt bước tiến tại nhiều khu vực dọc tiền tuyến ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Trong 24 giờ qua, Nga đã giáng đòn gây thương vong nặng nề cho đối phương, khiến Ukraine tổn thất 795 quân nhân. Các lực lượng Nga đạt bước tiến gần làng Klescheevka, phía tây nam Bakhmut.

Hôm 1/2, quân đội Nga cũng kiểm soát các vị trí trọng yếu xung quanh thị trấn Liman, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Nga từng kiểm soát thị trấn ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột nhưng sau đó rút quân vào cuối năm 2022.

Kể từ cuối năm ngoái, Nga đã đẩy mạnh giao tranh ở vùng Donetsk với mục đích kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Trước sức ép của Nga, Ukraine đã phải rút các lực lượng tinh nhuệ tham gia phản công ở miền nam để chi viện cho lực lượng phòng thủ tại một số điểm nóng ở vùng Donetsk.

