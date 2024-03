Tháng Ramadan: Hạn chót cho nỗ lực ngừng bắn Israel - Hamas?

Vì sao Hamas đưa ra yêu cầu mới trong quá trình đàm phán? Tờ The New York Times ngày 6-3 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán dường như bị đình trệ do Hamas kiên quyết yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn. Ngoài ra, nhóm này còn yêu cầu Israel rút quân khỏi Dải Gaza, đưa người dân phải di dời ở Gaza về nhà của họ và cung cấp viện trợ cho người dân. Phía Israel đã từ chối các yêu cầu này. Theo tờ báo, các quan chức tin rằng Hamas đã đưa ra những yêu cầu mới vì nhiều lý do. Trong đó, họ tin rằng việc kéo dài giao tranh vào tháng Ramadan sẽ làm suy yếu Israel. Trong khi đó, ngày 28-2, ông Ismail Haniyeh, người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas, kêu gọi người Palestine sống bên ngoài Dải Gaza tập trung về nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa vào ngày đầu tiên của tháng Ramadan để phản đối các hạn chế do Israel đặt ra. Phía Israel cho rằng động thái trên của Hamas là nhằm “lôi kéo Israel vào cuộc chiến trên các mặt trận khác”.