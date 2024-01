Thái Lan xuất hiện một sinh vật lạ chưa từng thấy trên thế giới

Con cá voi trắng do du khách quay lại nghi là cá voi Omura quý hiếm.

Nhà sinh vật học biển và giảng viên tại Đại học Kasetsart - phó giáo sư Thon Thamrongnawasawat, viết trên Facebook hôm 6/1 rằng dựa trên thông tin chi tiết về loài động vật biển được nhìn thấy vào chiều 1/1 ở phía nam Koh He, đây có vẻ là cá voi Omura chứ không phải cá voi Bruda, Bangkok Post đưa tin hôm 7/1.

Vị chuyên gia cho hay sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa hai loài này là cá voi Omura có một đường gờ rõ rệt ở phía trước đầu, trong khi cá voi Bruda có ba đường gờ.

Vào khoảng 16h chiều 1/1, sinh vật nói trên được phát hiện cùng với một con cá voi khác cũng thuộc loài Omura. Một người đã may mắn chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy ở Thái Lan này khi đi trên chiếc thuyền có tên Happy Ours, cách Koh He khoảng 9 km về phía nam.

Ông Thon cho biết cá voi Omura là loài quý hiếm chủ yếu được tìm thấy ở các vùng biển Đông Nam Á và vùng biển phía nam Nhật Bản.

Ở Thái Lan, cá voi Omura từng xuất hiện ở cả biển Andaman và Vịnh Thái Lan, chúng thường được nhìn thấy nhiều hơn ở biển Andaman.

Vị chuyên gia hải dương mô tả cá voi Omura màu trắng là trường hợp "hiếm gặp gấp đôi".

Thông tin về loài cá voi vẫn chưa đươc các nhà khoa học trên thế giới thu thập được nhiều bởi chúng không thích chạm mặt con người. Giới nghiên cứu đã nhầm cá voi Omura là cá voi Bryde trong hàng thập kỷ cho đến khi họ phát hiện Omura là một loài riêng biệt.

Hiện nay có rất ít thước phim và thông tin về cá voi Omura. Lần cuối cùng các nhà khoa học ghi hình sinh vật này là vào năm 2016.

Ông nói rằng xác suất nhìn thấy một con cá voi Omura là khoảng 1 trên 10 triệu hoặc hơn. Đây cũng có thể là lần đầu tiên trên thế giới một con cá voi Omura màu trắng được nhìn thấy.

Người đứng đầu công viên quốc gia Hat Nopparat Thara-Ko Phi Phi (Thái Lan) - ông Yutthapong Damsrisuk - cho biết một nhóm du khách đến tham quan địa điểm này đã nhìn thấy một con cá voi trắng dài 7m nghi là Omura.

Các nhà chức trách Thái Lan đang tìm cách xác minh con cá voi, khuyến khích tàu du lịch và thuyền đánh cá địa phương hạn chế hoạt động gần khu vực xuất hiện cá voi Omura.

