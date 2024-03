Quân đội Nga phá hủy hai xe tăng Abrams gần Avdiivka

"Chiếc Abrams đầu tiên bị phá hủy hoàn toàn bằng máy bay không người lái FPV. Sau đó, một chiếc xe cứu hộ bọc thép bị bắn trúng. Chỉ hơn một ngày sau, thêm một chiếc Abrams bị máy bay không người lái tấn công. Lần này, kíp lái đã kịp thoát ra ngoài", chỉ huy người Nga nói và cho biết thêm rằng những chiếc xe tăng Abrams của Mỹ có thể dễ dàng bị tấn công không chỉ bởi pháo binh mà còn bởi máy bay không người lái FPV.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams vào tháng 1/2023, vài tháng trước cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên phải đến giữa tháng 10, việc chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine mới hoàn tất.

Theo RT, xe tăng Abrams mới chỉ xuất hiện trên chiến trường trong vài tuần qua, dường như để củng cố nỗ lực của Kiev nhằm ngăn chặn bước tiến về phía tây của quân đội Nga sau khi Avdiivka thất thủ.

Cùng ngày, ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia cho biết các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số cứ điểm của Ukraine gần làng Marfopol ở Vùng Zaporozhye.

Ông nói: "Tình hình gần Marfopol đã được cải thiện khi lực lượng của chúng tôi tiến công và giành quyền kiểm soát một số cứ điểm của quân đội Ukraine".

Bộ Quốc phòng Nga trước đó báo cáo rằng trong tuần qua, lực lượng Nga đã cải thiện các vị trí tiền tuyến của họ ở khu vực phía nam Donetsk.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]