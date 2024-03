'Mỹ sẽ mất uy tín nếu Ukraine thất thủ'

Ukraine thất bại trước Nga sẽ làm tổn hại uy tín của Mỹ với tư cách là nhà viện trợ an ninh, đài RT đưa tin dẫn lại lời nhà ngoại giao hàng đầu EU Josep Borrell.

Lời cảnh báo trên do Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell đưa ra trước báo chí trong chuyến thăm Washington hôm 14-3.

“Ukraine không thể đợi đến khi Mỹ có kết quả của cuộc bầu cử tiếp theo" - ông Borrell nhấn mạnh, thúc giục Washington tăng cường viện trợ cho Kiev.

Phái đoàn Mỹ (trái) do Ngoại trưởng Antony Blinken dẫn đầu họp với phái đoàn EU (phải) do Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell dẫn đầu, tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 13-3. Ảnh: REUTERS

Theo lời ông Borrell: "Những tháng tiếp theo sẽ mang tính quyết định. Nhiều nhà phân tích dự đoán một cuộc tấn công lớn của Nga trong vào mùa hè này”.

Nếu Ukraine thua Nga, điều này "sẽ tác động lớn tới Mỹ và hệ thống các liên minh xung quanh Mỹ và châu Âu" - ông Borrell nói thêm.

"Không còn quốc gia nào có thể chắc chắn rằng Washington sẽ có mặt để giúp đỡ đồng minh" - nhà ngoại giao hàng đầu EU nhấn mạnh và đưa ra cam kết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Nhà ngoại giao hàng đầu EU đưa ra lời cảnh báo trong bối cảnh Hạ viện Mỹ đang chặn yêu cầu hỗ trợ thêm 60 tỉ USD cho Ukraine.

Lý lẽ của đảng Cộng hòa là chính quyền Tổng thống Joe Biden không đưa ra được một chiến lược thuyết phục để giành chiến thắng ở Ukraine.

Theo RT, vấn đề tiếp tục viện trợ cho Ukraine thời gian qua đã bị lôi kéo vào chính trị đảng phái của Mỹ.

Tổng thống Biden đã cam kết sẽ giúp Ukraine giành ưu thế trước Nga "chừng nào còn cần thiết".

