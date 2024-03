Ông Trump và ông Biden tái đấu: Cuộc đua song mã khó đoán

Ông Trump đổi giọng về TikTok, tình báo Mỹ cảnh báo nguy cơ can thiệp bầu cử Theo đài CNN, ngày 11-3, ông Trump tuy coi TikTok là một mối đe dọa an ninh quốc gia, song cho rằng việc cấm ứng dụng này sẽ gây phản ứng tiêu cực ở một số trẻ nhỏ và chỉ góp phần tăng sức ảnh hưởng của Facebook tại Mỹ. “Facebook là kẻ thù của nhân dân. Không có TikTok, Facebook sẽ lớn mạnh hơn. Có rất nhiều người thích TikTok, cũng như rất nhiều trẻ em sẽ phát điên nếu không có nền tảng này” - ông Trump nói. Liên quan tới TikTok, ngày 12-3, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines nói rằng các quan chức tình báo Mỹ “không thể loại trừ” khả năng chính phủ Trung Quốc (TQ) sẽ sử dụng nền tảng này để can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm nay. “Các tài khoản TikTok do một bộ phận tuyên truyền của TQ điều hành được cho là đã nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên tổng thống từ cả hai đảng kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi năm 2022” - trích báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ. Một phát ngôn viên TikTok nói rằng TikTok đã nỗ lực bảo vệ nền tảng của họ trong hơn 150 cuộc bầu cử trên khắp thế giới, không để nền tảng bị lạm dụng hay thao túng trong các cuộc bầu cử. “TikTok đang tích cực làm việc với các ủy ban bầu cử, chuyên gia... để đảm bảo sự an toàn cho người dùng trong năm bầu cử quan trọng này” - người này nói. Phía TQ chưa lên tiếng về thông tin trên.