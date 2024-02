Ông Medvedev: Nga sẽ cần đưa quân trở lại Kiev

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitri Medvedev. Ảnh: Reuters

TASS hôm nay (22/2) dẫn lời cựu Tổng thống Nga Dmitri Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của Nga, khẳng định, quy mô cuộc xung đột giữa nước này và Ukraine có thể không giới hạn ở mức độ như hiện tại, mà cần mở rộng nếu Nga muốn đạt mục tiêu của chiến dịch đặc biệt.

"Dừng lại ở đâu? Tôi không chắc. Chúng ta còn nhiều việc để làm nếu muốn thiết lập vùng đệm an toàn. Chúng ta sẽ cần trở lại Kiev, nếu không phải bây giờ thì là vào thời điểm nào đó trong tương lai, trong giai đoạn tiếp theo của xung đột", ông Medvedev tuyên bố.

Theo cựu Tổng thống Nga, lý do khiến Moscow cần đưa quân trở lại để kiểm soát Kiev là bởi thành phố này "có nguồn gốc Nga, nhưng đã bị kiểm soát bởi một bộ máy quốc tế chống lại Nga do Mỹ dẫn đầu". Ông cũng cho rằng những quyết định của Ukraine đều bị phương Tây can thiệp.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây hai năm, đặt mục tiêu "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Trong giai đoạn đầu chiến sự, Nga triển khai lực lượng tinh nhuệ đổ bộ Kiev và nhanh chóng kiểm soát khu vực rộng lớn ở phía Bắc Ukraine.

Sau các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga tuyên bố rút bớt lực lượng gần Kiev và phía Bắc Ukraine, trong bước đi được mô tả là nhằm tạo điều kiện cho đối thoại. Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định lực lượng Nga rút đi vì chịu sức ép phản công.

Chuẩn bị bước sang năm giao tranh thứ ba, ranh giới kiểm soát của hai bên xung đột ghi nhận một số thay đổi. Nga gần đây đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố Avdiivka chiến lược ở tỉnh Donetsk, đánh dấu thắng lợi lớn nhất từ sau khi giành thành phố Bakhmut gần đó tháng 5/2023.

WashingtonPost ngày 22/2 dẫn lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, người cũng từng giữ chức Giám đốc cơ quan tình báo CIA của Mỹ, nhận định, Nga đã phá thế bế tắc và bắt đầu tấn công trên toàn tiền tuyến ở Ukraine sau chiến thắng ở Avdiivka.

"Tình hình chiến trường Ukraine hiện không còn bế tắc nữa. Nga đã lấy lại động lực và đang tiến công dọc chiến tuyến dài 1.000 km", ông nói và cho hay, "với mỗi quả đạn pháo mà Ukraine sử dụng, Nga lại bắn trả 10 quả. Ukraine đang thiếu đạn dược và pháo binh".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]