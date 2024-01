Nổ kép khiến hơn 100 người chết: Iran tuyên bố sẽ trả đũa, Mỹ lên tiếng

Vụ đánh bom xảy ra ở nơi người Iran tập trung tưởng niệm tướng Soleimani.

Ít nhất 103 người đã thiệt mạng và 141 người khác bị thương trong hai vụ nổ gần nhau xảy ra hôm 3/1 tại khu nghĩa trang chôn cất tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh đặc nhiệm Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Truyền hình quốc gia Iran đưa tin, hai vụ nổ xảy ra cách nhau 20 phút tại nghĩa trang chôn cất tướng Soleimani ở thành phố Kerman, phía đông nam Iran.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi lên án vụ đánh bom đẫm máu, trong khi Giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố Iran sẽ có hành động trả đũa. Iran nghi ngờ Israel đứng sau vì vụ nổ xảy ra không phải do đánh bom tự sát.

Đây là một trong những vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Iran.

"Những kẻ thù của Iran một lần nữa gây ra thảm kịch giết hại rất nhiều người ở thành phố Kerman", Giáo chủ Khamenei nói. "Iran sẽ có phản ứng cứng rắn".

Mojtaba Zolnouri, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran, đổ lỗi cho Israel về vụ đánh bom. "Vụ tấn công ở Kerman do Israel gây ra", ông Zolnouri nói. "Chúng tôi sẽ đáp trả Israel với quy mô toàn cầu".

Trong tuyên bố ngày 3/1, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn, cũng như khẳng định không liên quan đến vụ việc.

"Mỹ không liên quan đến vụ đánh bom. Bất cứ giả định nào ngược lại đều là lố bịch", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói. "Chúng tôi cũng không có lý do gì để tin Israel có liên quan đến vụ nổ".

Ông Miller gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong thảm kịch ở Iran. Một quan chức Mỹ giấu tên nói vụ đánh bom kép giống với các cuộc tấn công trước đây của khủng bố IS. "Đó là nhận định của chúng tôi tính đến thời điểm hiện tại", quan chức này nói.

Vụ nổ xảy ra vào đúng dịp kỷ niệm 4 năm ngày mất của tướng Soleimani - người thiệt mạng trong cuộc tập kích của Mỹ bằng máy bay không người lái (UAV) ở Iraq. Một ngày trước, phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Saleh al-Arouri thiệt mạng trong một vụ ám sát bằng UAV ở thủ đô Beirut, Lebanon.

Ông al-Arouri là được coi là cầu nối giữa Hamas với Iran và các lực lượng do Iran hậu thuẫn như Houthi ở Yemen.

Trong tuyên bố hôm 3/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ không phủ nhận nhưng cũng không xác nhận Israel đứng sau vụ ám sát. Ông Milller nói Mỹ không muốn xung đột leo thang ở Trung Đông.

Iran được cho là có nhiều kẻ thù có thể gây ra vụ đánh bom, bao gồm khủng bố IS và các nhóm vũ trang ly khai.

Tổ chức khủng bố IS từng gây ra các vụ đánh bom tự sát nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo dòng Shia ở Iran. Tháng 9/2023, hãng thông tấn Iran Far news đưa tin, các phần tử có liên hệ với IS, đóng vai tròthực hiện “các hoạt động khủng bố” ở Iran, đã bị bắt ở Kerman.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]