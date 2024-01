Những tiết lộ chấn động trong tài liệu về tỷ phú “ấu dâm” Jeffrey Epstein

Theo tin từ trang RollingStone, việc phát hành những tài liệu này được thực hiện sau phán quyết hồi tháng 12/2023 của thẩm phán về việc không che giấu các hoạt động ấu dâm của tỷ phú Jeffrey Epstein. Trong số hơn 200 tài liệu được thu giữ, đến nay, chỉ khoảng 60 tài liệu được công bố và những tài liệu này là một phần của vụ kiện dân sự năm 2015 của cô Virginia Giuffre người tố cáo Epstein và chống lại cả Ghislaine Maxwell (kẻ bị kết tội buôn bán tình dục vào năm 2022 và hiện đang thụ án 20 năm).

Các tài liệu trong hồ sơ cho thấy, Maxwell là bạn gái cũ của Epstein và có liên quan vụ lạm dụng tình dục nạn nhân Giuffre. Năm 2017, khi thực hiện việc dàn xếp giải quyết vụ việc, các luật sư đã yêu cầu giữ kín danh tính những người có mối liên hệ với Epstein. Epstein phải đối mặt với án 45 năm tù vì những tội ác của mình, nhưng tỷ phú này đã được phát hiện treo cổ trong phòng giam ở Manhattan vào tháng 8/2019).

Khi Maxwell bị kết tội và nhận án phạt 20 năm tù giam thì những yêu cầu nói trên bị gỡ bỏ. Việc công bố các tài liệu tòa án trong đó nêu tên những người nổi tiếng có mối quan hệ với Epstein đã khiến một trang web lưu trữ mang tên CourtListener bị sập trong vòng vài phút.

Hoàng tử Andre buộc phải lui về ở ẩn và bị tước quân hàm cũng như danh xưng Hoàng gia hồi tháng 1/2022 vì bê bối lạm dụng tình dục ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Có ít nhất 7 tiết lộ đã gây chấn động dư luận trong những ngày qua. Đầu tiên là việc Epstein đã lạm dụng tình dục Giuffre trong thời gian cô 15-17 tuổi và đề nghị cô sống cùng ông ta khi vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên. Giuffre đã kể lại khá chi tiết về những chuyện liên quan đến tỷ phú này và luật sư của Maxwell đã cáo buộc Virginia Giuffre nói dối theo lời thúc giục của một nhà báo để giúp bán cuốn hồi ký. Thậm chí, khi phủ nhận những cáo buộc chống lại mình và Epstein, Maxwell đã nhiều lần bôi nhọ Giuffre, gọi cô là “kẻ nói dối” và “kẻ cường điệu, kẻ tưởng tượng và là người khủng khiếp hoàn toàn có thật”...

Trong các tài liệu được công bố hôm 3/1, các luật sư của Maxwell đã yêu cầu trát hầu tòa với nhà báo Sharon Churcher, người đã viết về câu chuyện của Giuffre trên tờ Daily Mail. Nhóm luật sư bào chữa còn cáo buộc nhà báo Churcher đã giúp Giuffre tạo ra chuyện giật gân hoặc bịa đặt các chi tiết về cáo buộc lạm dụng tình dục. Đáng chú ý là nhóm luật sư cho rằng, Giuffre bịa chuyện về việc cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton “đe dọa” tờ Vanity Fair về việc đưa tin liên quan đến Epstein. Thực tế thì không có gì là bí mật trước việc, ông Bill Clinton là bạn của Epstein trong nhiều năm và là một trong những nhân vật cấp cao được nhắc tên trong các tài liệu này.

Tiết lộ thứ hai là những tin đồn tai hại khác về cựu Tổng thống. Trong bản ghi lời khai do Johanna Sjoberg - người tố cáo Epstein đưa ra, cho biết, Epstein từng nói với cô rằng ông Bill Clinton “thích gái trẻ”. Về phần mình, đến nay, cựu Tổng thống Mỹ không bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào trong các tài liệu liên quan đến vụ việc này. Trong một tuyên bố sau khi Epstein bị bắt vào năm 2019, Bill Clinton cho biết ông đã không nói chuyện với Epstein trong “hơn một thập kỷ” và “không biết gì về những tội ác khủng khiếp” mà người bạn cũ của ông bị buộc tội. Tuy nhiên, cựu Tổng thống có thừa nhận đã bay trên máy bay riêng của Epstein 4 lần, nhưng phủ nhận việc từng đến thăm hòn đảo riêng của tỷ phú này…

Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell tại một sự kiện vào ngày 15/3/2005 tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: CNN

Một số nhân vật nổi tiếng khác cũng được nhắc đến trong đó có giáo sư Luật của Đại học Harvard Alan Dershowitz nổi tiếng với công trình nghiên cứu về Luật Hình sự Hoa Kỳ. Các tài liệu liên quan đến ông này bao gồm những cáo buộc được đưa ra bởi một người phụ nữ giấu tên có biệt danh Jane Doe #3. Jane Doe # 3 cho biết, tỷ phú Epstein đã yêu cầu cô quan hệ tình dục với Dershowitz nhiều lần khi cô còn là trẻ vị thành niên. Các tài liệu cũng cho biết Dershowitz đóng một vai trò quan trọng trong việc đàm phán một thỏa thuận cung cấp quyền miễn trừ truy tố liên bang ở quận Nam Florida không chỉ đối với Epstein mà còn đối với “bất kỳ đồng phạm tiềm năng nào của Epstein”.

Quản gia của Epstein, Juan Alessi còn làm chứng rằng, Dershowitz thường xuyên đến dinh thự của Epstein ở Florida để được massage. Một nhân viên khác trong gia đình của Epstein, Alfredo Rodriquez, cho biết luật sư thường có mặt tại nơi ở của Epstein mà không dẫn theo người thân trong gia đình và hay chơi đùa với các cô gái. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng Fox News, Dershowitz cho biết, Jane Doe # 3 nhận nhầm người và rằng ông chưa từng gặp cô này.

Hãng ABC News đưa tin, hầu hết những tên tuổi xuất hiện trong các văn bản tòa án vừa được công bố đều liên quan đến tỷ phú Epstein theo những cách khác nhau, chẳng hạn như bị cáo buộc có sai phạm, từng làm việc hoặc từng đi trên máy bay riêng của ông... Một số người từng đến những ngôi nhà của tỷ Epstein gồm: một biệt thự ở thành phố New York (bang New York), một biệt thự ở thành phố Palm Beach (bang Florida), một hòn đảo tư nhân trong quần đảo Virgin Islands thuộc Mỹ và một trang trại ở bang New Mexico.

Tờ Daily Mail còn cho biết, ngoài cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Tổng thống Donald Trump cũng được nhắc đến nhưng không có cáo buộc nào đưa ra. Ngoài ra, còn một số chính khách khác của Mỹ như cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson và cựu lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ George Mitchell.

Giuffre - nhân vật chính trong vụ kiện lạm dụng tình dục nhằm vào tỷ phú Epstein. Ảnh: Getty.

Nhưng có lẽ người đang gây tranh cãi nhiều nhất lại là Hoàng tử Anh Andrew. Các tài liệu công bố cho thấy, tháng 2/2022, Hoàng tử Andrew đã đạt được thỏa thuận với Giuffre về những cáo buộc rằng ông đã lạm dụng tình dục cô nhiều lần khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên. Trong lời khai của mình, một cô gái khác tên là Johanna Sjoberg cho biết, cô và Giuffre từng gặp Hoàng tử Andrew tại nhà của tỷ phú Epstein và Hoàng tử Andrew đã sờ soạng cô rất nhiều lần. Jane Doe # 3 cũng cáo buộc rằng cô bị ép quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew khi còn nhỏ ở 3 địa điểm riêng biệt: ở London (tại căn hộ của Maxwell), ở New York và trên hòn đảo riêng của Epstein ở Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ (trong một cuộc hoan lạc với nhiều cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên khác).

Nhiều người cho rằng, Jane Doe # 3 chính là Giuffre nhưng không có gì để chứng minh. Trong bộ phim tài liệu mang tên “Bí mật của Hoàng tử Andrew”, người mẫu Lisa Phillips từng tuyên bố rằng cô đã nhìn thấy Hoàng tử Andrew tại Little St. James vào năm 2000, nơi tỷ phú Epstein bị cáo buộc đã ép bạn cô quan hệ tình dục với Hoàng tử. Còn người viết tiểu sử hoàng gia Andrew Lownie cho biết trong bộ phim tài liệu rằng Epstein và Maxwell đã được mời đến những nơi nghỉ ngơi của hoàng gia như Balmoral và Sandringham cũng như tới “bữa tiệc sinh nhật cá nhân tại Windsor”…

Tờ The Guardian cho hay, đây là lần đầu tiên tòa án Mỹ công bố tài liệu về các cáo buộc chống lại Hoàng tử Andrew. Vụ việc đã dấy lên một cuộc tranh cãi lớn trong xã hội Anh. Nhiều lời kêu gọi mở cuộc điều tra về Hoàng tử Andrew đã được đưa ra song cảnh sát Anh đã từ chối thực hiện. Đại diện cảnh sát Anh còn khẳng định sẽ không điều tra theo các tài liệu này và cho rằng chúng không chứa thông tin mới. Hoàng tử Andrew là con thứ 3 và là con trai thứ 2 của Nữ hoàng Elizabeth II nhưng vì bê bối kiện tụng lạm dùng tình dục ở Mỹ mà ông đã buộc phải lui về ở ẩn và bị tước quân hàm cũng như danh xưng Hoàng gia hồi tháng 1/2022.

Cựu Tổng thống Donald Trump và Melania (khi đó mới là bạn gái), Jeffrey và Ghislaine trong cuộc gặp ở Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida ngày 12/2/2000. Ảnh: Getty.

Một nhân vật khác được nhắc tới trong tài liệu là Alan Dershowitz, cựu luật sư của tỷ phú Epstein, người đã giúp ông này giành được “thỏa thuận ngọt ngào” năm 2008, trong đó tránh bị truy tố vì phạm tội quan hệ tình dục đối với trẻ vị thành niên. Theo lời khai từ các nhân viên cũ trong gia đình tỷ phú Epstein, Dershowitz đã thường xuyên đến thăm nhà Epstein ở Florida và dành thời gian “với sự có mặt của các cô gái trẻ”. Họ cũng cho biết ông này rất thích massage ở đó - từ mà tỷ phú Epstein thường sử dụng để bắt đầu gợi ý việc lạm dụng tình dục các cô gái trẻ. Trong một email gửi tới Rolling Stone, Dershowitz thừa nhận rằng ông và vợ đã “có một lần massage ở nhà tỷ phú Epstein với một nhà trị liệu chuyên nghiệp vào năm 1990” và rằng ông “chưa bao giờ nhìn thấy cô gái trẻ nào”.

Hành vi lạm dụng tình dục của tỷ phú Epstein được mô tả trong hồ sơ tòa án cho thấy, Epstein và Maxwell bị cáo buộc đã đi xa đến mức, để kiểm soát những cô gái trẻ trong quỹ đạo của mình, họ đã đe dọa, tịch thu hộ chiếu và ép các cô gái này quan hệ với Epstein. Maxwell còn hướng dẫn một nhóm gồm 11 cô gái trẻ ở độ tuổi 14 chơi trò làm tình tập thể với Epstein.

